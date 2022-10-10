«Африка.Москва» показал вибрации и силу духа

Любители африканской культуры собрались в одном из осколков недобитой российской интеллигенции, в КЗ «Дом» на Новокузнецкой. В этой самой культуре в преломлении России случались регги-кумир Олди с его вневременной песней «Африка», разноцветные студенты РУДН им. Патриса Лумумбы, какие-то танцы чернокожих студенток, издевательский регги-вайб питерской Markscheider Kunst («У меня нет денег, потому что нет денег»), а затем чертовски обольстительные фестивальные сеты группа «Кимбата» и чуть позднее «Африканда».

Лидер «Африканды» Павел Коротков довольно печальным образом взял и расформировал группу ради проведения фестивалей «Африка.Москва» и поездок за гранты государства на фестивали в Африку. О чем и рассказал в документальном фильме «Африка Пушкина» о популяризации русского языка в Сенегале и Мали, показанном на фестивале. Из фильма решительно непонятно, зачем было распускать успешную группу, и ездить с невнятными ( о чем признались все участники поездки) целями в Африку. Полагаю, что никто из африканцев даже фамилию Пушкина не запомнил, зато вполне себе запомнили раздолбайские джемы с балалайками и гуслями. Ну хоть что-то.



Сергей Чернышев и Юлия Чернышева

А фестиваль «Африка.Москва» добавил еще красок. Выяснилось, что известный гуслист Сергей Чернышев, выпускник питерской консерватории, настолько в поездке по Африке заразился местной музыкой, что нашел африканский аналог арфы под названием кора — калабас с грифом, где щипковым способом можно играть на заранее настроенных струнах обеими руками. И бас, и соло. В невероятно замотанном виде он привез кору в Россию (похоже на огромный сгусток сахарной ваты), и с женой Юлией и ее гуслях играет музыку. И танцует, и пристукивает каблуками. Зрелищно.

Эффектный сет сыграла одна из лучших афро-бит групп на сегодня «Zava Matotra». Забавно, что афро-бит начинался по сути с сугубо танцевальной музыки, а сегодня это изощренный прог-рок с африканскими мотивами, дабом, соулом и, конечно, регги. А еще и колоритный вокалист в лохматой бежевой юбке.





А вообще фестиваль посвящен памяти Андрэ Пеленды, легендарного фронтмена группы «Кимбата». Он ушел из жизни этим летом. Конечно, без музыкантов «Кимбаты» никак. И прозвучал воодушевляющий джем-сейшн. Вышла часть группы «Африканда» и часть группы «Кимбата», а потом и остальные участники фестиваля. Кстати, «Африканда» представила новую солистку, она вице-победительница конкурса красоту РУДН в прошлом году, и весьма недурно поет.

Фестиваль посвящен памяти Андрэ Пеленды, так что выход солиста «Кимбаты» Эрика Манвидила был вполне ожидаем. Он спел три песни «Кимбаты», в том числе главную — «Мгомбо». А затем и «Африку» Олди.



Серафим Макангила

Приехал на фестиваль и Серафим Селенге Макангила, бывший солист Markscheider Kunst. Он спел «Я питаюсь надеждами и еще чуть-чуть красотой», и вообще зажег фестиваль невероятной харизмой и обаянием.

Гуру КЕН