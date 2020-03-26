Стартует первый онлайн-фестиваль этники World Online Festival

Проект организовал Павел Коротков (Африканда) и Ева Короткова. Они известны по организации этно-фестивалей «Африка.Москва» и «Кукушка», а также как участники многочисленных world music проектов.

«Сейчас человечество встало перед новой всеобщей опасностью, которая призвана объединить нас, несмотря на расовые, языковые, половые различия. И для этого у нас есть великолепный инструмент — мировая информационная сеть. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы запускаем новый проект - World Online Festival — Международный Онлайн Фестиваль. Это уникальная площадка для творческих людей! На нашем канале вы увидите трансляции с концертов, выставок, спектаклей, лекций со всех уголков мира!», - сообщили музыканты.

Онлайн-фестиваль будет проходить на специально созданном канале Youtube, где в прямом эфире пройдут концерты самых разных этнических, академических и джазовых коллективов из России, Финляндии, Сенегала, Англии, Индии, Италии и других стран. Чтобы не пропустить прямые эфиры, организаторы советуют заранее подписаться на этот канал.



Алена Минулина

Первый эфир состоится 29 марта в 19.00. Алена Минулина - автор-исполнитель, фольклорист, чемпионка России по Live Looping (технике создания музыки с помощью голоса и битбокс в реальном времени) проведет концерт, в том числе презентует свою новую песню онлайн.

1 апреля в 18.20 по московскому времени покажут концерт Anne-Mari Kivimäki&Palomylly из финского Тампере. Далее заявлены онлайн-трансляции концертов Phelippe Mbetti (Дакар, Сенегал), Strange String Trio (Арамболь, Индия), а также «Тесто», Ingervala, «Лик» и Ольги Глазовой (Санкт-Петербург).

Присоединиться к World Online Festival может любой желающий музыкант из любой точки мира. Для этого надо обладать несколькими видеокамерами и возможностью транслировать звук с пульта, а также подать заявку на сайте worldonlinefest.com.

Помимо концертов, фестиваль предполагает чтение лекций по истории культуры.

Достигнуты предварительные договоренности о том, что мероприятия фестиваля будет ретранслировать российский телеканал ОТР.