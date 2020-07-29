Этно-фестиваль «Кукушка» прошел онлайн

В трехдневном фестивале приняли участие 22 коллектива из России, Ирландии, Финляндии и Германии. Фестиваль прошел в пятый раз, и из-за пандемии коронавируса вынужден был отменить все живые концерты. Музыканты присылали свои лучшие концертные видеозаписи, и на канале World Online Fеstival три дня шли их трансляции. 28 июля состоялся гала-концерт лучших.
«Настанет момент, когда люди перенасытятся интернет-жизнью и вернутся в обычную реальность. Но за это время интернет глубоко проник в нашу жизнь. Если у фестиваля есть живущая своей жизнью онлайн-версия - это только прибавляет ему очки, ведь он становится ещё более ярким и доступным для большего количества людей. Есть ещё один важный момент: онлайн-трансляции концерта во много раз увеличивает и аудиторию основного фестиваля. К публике, присутствующей в зале или на большой open-air площадке, присоединяются люди, живущие в разных точках мира. Представляете, какой может быть аудитория таких шоу?», - размышляет основатель «Кукушки» Павел Коротков.
Список участников фестиваля «Кукушка 2020»
- Talomerkit (Россия, Санкт-Петербург)
- Маук Этно-Культурный Комплекс Вереск (Россия, Выборг)
- Дикарь Shu (Россия, Санкт-Петербург)
- Юрий Жук и Алина Репецкая (Россия, Петрозаводск)
- Pekko Käppi (Финляндия, Тампере)
- Declan Kennedy (Ирландия, Дублин)
- Старая Деревня - мастер-класс по игрушке (Россия, Санкт-Петербург)
- Skylark (Россия, Петрозаводск)
- МинДаль (Россия, Санкт-Петербург)
- DarkRiver (Россия, Выборг)
- Рабо́р (Россия, Кострома)
- The Lost Soul - Sijaton Sielu (Финляндия)
- Русский Бэнд (Россия, Санкт-Петербург)
- Кукушкин Баритон (Россия, Москва)
- Андрей Держи (BEATовка) (Россия, Екатеринбург)
- Марина Рахимжанова (Россия, Краснодар)
- Musica Ex Tempore (Германия, Берлин)
- Дара Яра (Россия, Москва)
- Корела (Россия, Санкт-Петербург)
- zZzMmM (Россия, Москва)
- The Settlers (Россия, Санкт-Петербург)
- Ольга Зрилина (Россия, Москва)
- Eero Grundström (Финляндия, Тампере)
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