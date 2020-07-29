Этно-фестиваль «Кукушка» прошел онлайн

Опубликовано пользователем

В Ютьюбе прошел очередной этно-фестиваль «Кукушка», который обычно проводится в Выборге.

В трехдневном фестивале приняли участие 22 коллектива из России, Ирландии, Финляндии и Германии. Фестиваль прошел в пятый раз, и из-за пандемии коронавируса вынужден был отменить все живые концерты. Музыканты присылали свои лучшие концертные видеозаписи, и на канале World Online Fеstival три дня шли их трансляции. 28 июля состоялся гала-концерт лучших.

«Настанет момент, когда люди перенасытятся интернет-жизнью и вернутся в обычную реальность. Но за это время интернет глубоко проник в нашу жизнь. Если у фестиваля есть живущая своей жизнью онлайн-версия - это только прибавляет ему очки, ведь он становится ещё более ярким и доступным для большего количества людей. Есть ещё один важный момент: онлайн-трансляции концерта во много раз увеличивает и аудиторию основного фестиваля. К публике, присутствующей в зале или на большой open-air площадке, присоединяются люди, живущие в разных точках мира. Представляете, какой может быть аудитория таких шоу?», - размышляет основатель «Кукушки» Павел Коротков.

«Кукушка 2020»

Список участников фестиваля «Кукушка 2020»

  • Talomerkit (Россия, Санкт-Петербург)
  • Маук Этно-Культурный Комплекс Вереск (Россия, Выборг)
  • Дикарь Shu (Россия, Санкт-Петербург)
  • Юрий Жук и Алина Репецкая (Россия, Петрозаводск)
  • Pekko Käppi (Финляндия, Тампере)
  • Declan Kennedy (Ирландия, Дублин)
  • Старая Деревня - мастер-класс по игрушке (Россия, Санкт-Петербург)
  • Skylark (Россия, Петрозаводск)
  • МинДаль (Россия, Санкт-Петербург)
  • DarkRiver (Россия, Выборг)
  • Рабо́р (Россия, Кострома)
  • The Lost Soul - Sijaton Sielu (Финляндия)
  • Русский Бэнд (Россия, Санкт-Петербург)
  • Кукушкин Баритон (Россия, Москва)
  • Андрей Держи (BEATовка) (Россия, Екатеринбург)
  • Марина Рахимжанова (Россия, Краснодар)
  • Musica Ex Tempore (Германия, Берлин)
  • Дара Яра (Россия, Москва)
  • Корела (Россия, Санкт-Петербург)
  • zZzMmM (Россия, Москва)
  • The Settlers (Россия, Санкт-Петербург)
  • Ольга Зрилина (Россия, Москва)
  • Eero Grundström (Финляндия, Тампере)

Быстрый поиск: 