Этно-фестиваль «Кукушка» прошел онлайн

Этот третий получил серьезную поддержку от государства: Президентский грант в размере 1,7 млн руб, еще 100 т.р. от Ленинградской области, да еще консульство Финляндии помогло с аппаратурой. Отец-вдохновитель — Сергей Старостин, наше все в русской этнике и по совместительству глава Российского Фольклорного союза. А движущая сила — Паша «Африканда» Коротков, известнейший фолк-музыкант, к тому же женатый на этнической финке. Да и где, как не в Выборге, такое вообще делать?

