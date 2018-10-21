«Отава Ё» 15-летие отпраздновала со Старостиным и драками

С альбомом, правда, вышла некая закавыка. В делюкс-издании он продавался пока только на этих двух концертах, а заказать в магазинах или стриминг-сервисах его можно будет только с 1 ноября. Логики в этом нет, но так получилось. CD с толстым и очень приятным на ощупь картоном за 700 рублей на концертах расхватывали, как пирожки.

На московский концерт в большой зал клуба «ТеатрЪ» пришло около 500 человек, что очень неплохо для фолк-группы (а ВИП-балконы и вовсе битком). Вообще-то «Отава Ё» - самая гастролирующая ныне российская фолк-группа по европам, да и в самой России у них масса преданных поклонников. Для детей до 12 лет предусмотрен бесплатный вход, так что на танцполе можно было увидеть пританцовывающих детишек самого разного возраста. И это очень прогрессивно — к русскому распеву они приучаются с самого детства, в отличие от большинства их сверстников.

В шестой студийный альбом «Любишь ли ты» вошли песни, которые уже хорошо знакомы поклонникам по концертам. Но вот студийные версии могут стать сюрпризом даже для них. Например, поскольку записаны с фитами некоторых известных этно-музыкантов. На презентациях «Отава Ё» попыталась привлечь всех участников записи. В Москве появились мэтр Сергей Старостин, ансамбль «Измайловская слобода», участники «Иван Купала» Алексей Румянцев и Роман Ломов, бузники (да, танец с бревном был!) и еще много кто.



Роман Ломов и «Отава Ё»

Неспешно начали с «Комаринской». «Что за песни» начались с психоделического гитарного соло от Алексея Скосырева (вообще показавшего себя тут с самой лучшей стороны). Начало концерта омрачал только дисбаланс ударных. В «Отава Ё» весьма ажурные аранжировки, и барабанщик Денис Никифоров играет стоя, используя почти всегда только бочку и тарелки. С тарелками было что-то не то, их было мало, а когда слышны — слишком громки. Но чуть позже появился и ведущий барабан, да и баланс наладился.



Видеозапись презентации в Санкт-Петербурге

Неизменный концертный хит «На речке, на речке» (той самой, в исполнении Леонова в фильмах Данелия) с неизменным пояснением лидера группы Алексея Белкина о том, как сам Леонов не любил петь эту песню, но «режиссер заставлял». Чистейшее трехголосие. И надо сказать, что умение «Отавы Ё» пользоваться многоголосием буквально завораживает, - поют эффектно и очень чисто. Причем не академически, а именно бытово и чисто. Это ценно.



«Измайловская слобода» и «Отава Ё»

«Сельская фолк-дискотека» началась с музыки Герогия Фиртича из мультика «Приключения капитана Врунгеля» и плавно через «Шизгару» перетекло в «Кадриль». Сначала обычную, а потом с ускорением. От курганской бабушки скрипача Дмитрия Шихардина, оказывается, музыканты услышали на гастролях в Кургане ироничную народную песню в ритме вальса «Мятелки» о том, как «все продавали» и «все пропивали».

На концерте было объявлено, что штатная скрипачка группы Юлия Усова сразу после питерской презентации уходит в декрет (животик у нее уже весьма округлый, девятый месяц все-таки!). Ну, и представили нового басиста Василия Телегина.



Сергей Старостин и «Отава Ё»

Сергей Старостин спел сразу две песни сольно («Перепелка» с изумительным богатством тембров и вокального мастерства, и бабушкину потешку-скороговорку «Потешка про козу»), - звукачу стоило бы убрать реверы на скороговорках, - а затем вместе с группой «Отава Ё» тверские наигрыши «Дайте маленькое времечко весёлому побыть!». Тут и бузникам место нашлось.

В заглавной 8-минутной песне альбома «Любишь ли ты» (довольно малоизвестной, кстати) на трех четвертях скрипачка Юлия Усова порою переходила на металлофон, и его космический тембр украсил вроде бы вполне неяркую мелодику песни, да и а капелла в нужных местах подмогла.

Феномен успеха «Отавы Ё» в том, что они вовремя сумели распознать потребность широкой аудитории в развлекательной подаче русского распева. Не смурного, а именно что веселого. Смурного-то уйма, а вот потанцевать под веселые русские песни почти не под кого. Была «Иван Купала», да ушла куда-то (но Алексей Румянцев и Роман Ломов помогают группе, за что им низкий поклон). При этом «Отава Ё» умеет сохранять хрупкий баланс между танцевальностью и музыкальностью как таковой. Начинали-то они вовсе как уличная группа. Это востребовано на Западе, и нужно нашей широкой публике, стремящейся к осознанию национальной идентичности. На бытовом уровне это просто — слушать русские песни либо в поп-аранжировках Бабкиной и Кадышевой, либо в поп-шоу Варвары, либо в веселом многоголосии «Отавы Ё». Боле податься некуда. И «Отава Ё» отлично делает свое дело.



«Буза» и «Отава Ё»

Завершался концерт зажигательными хитами «Ой Дуся, ой Маруся», «Сумецкая» (с тем самым бревном и драками), «Лезгинка», «Финская полька» и другими. Алексей Белкин с волынкой в руках еще успевал и коленца выдавать. Это было настоящее шоу.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Светлана МАЛЬЦЕВА