«Отава Ё» прошлась по снегам в рождественском клипе «Добрый вечер»

Сюжета как такового в клипе нет. Музыканты «Отава Ё» отправляются в путешествие по зимнему лесу с глубоким снегом. Они надевают тулупы и валенки, и просто идут по лесу. Приходят на автозаправку, где им предлагают скидки и бонусы. После чего идут дальше с рождественской звездой наперевес.

«Это был наш самый сложный и, вероятно, самый затратный на сегодняшний день видеоклип. 6 съёмочных дней на природе зимой. Нам очень повезло с погодой - погода была снежная, но тёплая, и сугробов навалило по пояс. Так что все натурные съёмки от этого выглядят мощно, красиво и по-настоящему сказочно. Все логистические сложности таких съёмок, разумеется, остались за кадром, но по такому случаю мы планируем сделать фильм о клипе. Как и полагается для рождественского видео, не обошлось без чудес. И это не преувеличение. Только благодаря этому подобная авантюра увенчалась успехом. Оглядываясь назад, я не понимаю, как я на это решился. Как сказал наш знакомый оператор со стажем: «Ну вам же не надо клип снять, вам нужно приключение». И да, приключение удалось на славу!», - говорит лидер группы Алексей Белкин.



Отава Ё