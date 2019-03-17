Клип «Отава Ё» назван лучшим на California Music Video Awards

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Клип питерской фолк-группы «Отава Ё» получил приз «Лучшее видео на иностранном языке» американской премии California Music Video Awards. Это вторая премия клипа на американском рынке.

Ранее клип «Как на горке на горе» был отмечен премией Los Angeles Film Awards в октябре 2018 года.

Видео на русскую народную песню снималось в Красном Бору, Гимреке и Нижнем Понизовье в июне 2018 года. Клип был презентован публике в сентябре 2018 года. Песня «Как на горке на горе» вошла в последний альбом группы «Любишь ли ты» (2018).

Режиссёры – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин. Сценарий – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин. Оператор - Даниил Мороз.

Отава Ё
Отава Ё

Группа «Отава Ё» появилась на свет примерно в 2003 году как сайд-проект группы RealroadЪ. Отава Ё – шесть человек, играющих на различных этнических инструментах – волынки, скрипки, жалейки, гусли, а также гитара, бас и всевозможная перкуссия. Свой музыкальный стиль музыканты группы называют «рашн бит». Каждое выступление группы – не просто концерт, а целое действо с шутками, песнями и танцами (танцуют как зрители, так и сами музыканты!). Клип «Отавы Ё» на песню «Сумецкая» поставил абсолютный рекорд по просмотрам русского этно-видео: 23 млн просмотров клипа. Видеоклип на песню "Про Ивана groove" в октябре 2012 года занял первое место в европейском чарте видеоклипов World Music Network.

Основатель группы Алексей Белкин в этом году провел уже 20-й по счету фестиваль «День Святого Патрика в Санкт-Петербурге».

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