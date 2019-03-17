Клип «Отава Ё» назван лучшим на California Music Video Awards

Ранее клип «Как на горке на горе» был отмечен премией Los Angeles Film Awards в октябре 2018 года.

Видео на русскую народную песню снималось в Красном Бору, Гимреке и Нижнем Понизовье в июне 2018 года. Клип был презентован публике в сентябре 2018 года. Песня «Как на горке на горе» вошла в последний альбом группы «Любишь ли ты» (2018).

Режиссёры – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин. Сценарий – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин. Оператор - Даниил Мороз.



Отава Ё

Группа «Отава Ё» появилась на свет примерно в 2003 году как сайд-проект группы RealroadЪ. Отава Ё – шесть человек, играющих на различных этнических инструментах – волынки, скрипки, жалейки, гусли, а также гитара, бас и всевозможная перкуссия. Свой музыкальный стиль музыканты группы называют «рашн бит». Каждое выступление группы – не просто концерт, а целое действо с шутками, песнями и танцами (танцуют как зрители, так и сами музыканты!). Клип «Отавы Ё» на песню «Сумецкая» поставил абсолютный рекорд по просмотрам русского этно-видео: 23 млн просмотров клипа. Видеоклип на песню "Про Ивана groove" в октябре 2012 года занял первое место в европейском чарте видеоклипов World Music Network.

Основатель группы Алексей Белкин в этом году провел уже 20-й по счету фестиваль «День Святого Патрика в Санкт-Петербурге».