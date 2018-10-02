«Отава Ё» показала клип «Как на горке, на горе»

Идея по клипу «Как на горке, на горе» пришла ещё в 2016 году, когда мы искали места для съёмки «Дуси-Маруси», - рассказывает лидер группы «Отава Ё» Алексей Белкин. - Тогда мы объездили много карельских деревень и нашли несколько отличных мест, которые не подходили для «Дуси-Маруси», но идеально ложились на свадебную историю, которая уже была в планах. Поэтому мы эти места взяли на карандаш и вернулись через 2 года. Интересно, что за два года в глухой деревне Нижнее Понизовье построили отличный пешеходный мост, который вошёл в монтаж. Во время съёмок в последний день наш барабанщик Пётр Сергеев так вошёл в свою роль, что упал с велосипеда и сломал ногу. В первый раз за все годы съёмок у нас на площадке произошёл несчастный случай! Что однако не помешало нам всё доснять. Петя сейчас восстанавливается.

Презентация альбома «Любишь ли ты» состоится 19 октября в Москве (клуб «Театръ») и 20 октября в Санкт-Петербурге (ДК Газа).

Между новым релизом и предыдущим альбомом группы прошло пять лет, кардинально изменивших судьбу «Отавы Ё», превратившейся из локально известного питерского коллектива в одну из ярчайших звёзд российской фолк-сцены, востребованную не только в нашей стране, но и за рубежом. Широкая известность, международные премии, аншлаговые концерты по всему миру - всё это вместилось в пять прошедших лет, и всё это нашло своё отражение в новом альбоме, самой зрелой работе группы за всю историю своего существования.

В альбом вошли девять треков, среди них - хорошо известные по видеоклипам «Ой, Дуся, ой, Маруся» и «Сумецкая», ставшая суперхитом в Ютьюбе, собрав там более 17 миллионов просмотров. Весёлые юмористические песни, визитная карточка «Отавы Ё», соседствуют на альбоме с монументальными лирическими полотнами, такими, как 8-минутный заглавный трек «Любишь ли ты?».

Мы достаточно долго работаем над каждой песней, - говорит Алексей Белкин. - Идеальная ситуация для нас - вдумчиво и кропотливо поработать над аранжировкой, поиграть песню на концертах, что-то исправить, изменить и только потом нести песню на студию. Именно поэтому мы не выпускаем альбомы каждый год - мы просто не успеваем. После выхода альбома «Что за песни» мы долго подбирали новый материал, работали над ним, и в конце 2017 года поняли, что пора идти в студию. Работа на студии шла с января по май. Интересно, что изначально мы не планировали задействовать в записи приглашённых музыкантов, но потом... В одну песню позвали Джангира Даушвили сыграть на доли, в другую - четырёх знакомых вокалисток, там банджо, там балалайку, детский хор и так далее... В результате получилось, что альбом «Любишь ли ты» - это «Отава Ё» и наши многочисленные друзья.

Многие из этих друзей примут участие и в концертах-презентациях. Именно поэтому концерты и получили название «Отава Ё и друзья». На сцене ожидаются также и специальные гости, имена которых пока не разглашаются.