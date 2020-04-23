«Отава Ё» показала орнаментальные русские хороводы

Видео снято в июле 2018 года в городе Мышкин Ярославской области на фестивале "Семейный круг". В видеоряд вошли все приметы традиционного русского быта - хороводы, кузнечное дело, выпечка оладий, работа с деревом...

«Мы тут клип, посвящённый русским орнаментальным хороводам, выпустили... Два года назад сняли, я его придерживал, и вот, кажется, самый подходящий момент для того, чтобы его показать», - рассказывает лидер группы Алексей Белкин.



Отава Ё

Клип уже получил множество восторженных откликов из самых разных стран мира.

«Очень красиво, спокойно. Фантастиш!» - пишет Klaus Wolff.

«Очень хорошая музыка. Привет из Бразилии. Вы, ребята, великолепны!», - пишет пользователь Rcc Rcc.

«С нетерпением ждем еще одну отличную песню! Передаем любви из Америки во время этой безумной пандемии», - отзыв от prncess803.

«Красота! Привет из Сербии! Мы тут все слушаем Отава Ё!», - пишет Radomir Petkovic.