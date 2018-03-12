«Отава Ё» на Неве спела «На речке, на речке»

Это уже восьмой официальный клип санкт-петербургской фолк-группы. Он снят в естественных декорациях Петербурга в сентябре-октябре 2017 года.
"Идея возникла спонтанно. Сняли всё за три дня. С погодой нам повезло, наверное, это были единственные три солнечных дня в том сезоне в Санкт-Петербурге, включая ночные съёмки. Для съёмок нам пришлось освоить SUP-board, падений в воду почти не было."
Режиссёры – Алексей Белкин и Всеволод Алёхин. Сценарий – Всеволод Алёхин и Алексей Белкин. Оператор - Алексей Чупахин. Съёмки с воздуха - Николай Иванов.
Помимо группы «Отава Ё», в съёмках приняли участие Анна Сомкина, Илья Лисицын, Алёна Стипанова, Алексей Мельник, Дядя Юра Дрызлов.
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