Создатель «Иван Купала» просит о помощи



Алексей Румянцев

Я знаю, что жизнь сейчас многократно усложнилась для всех, поэтому не прошу никаких конкретных сумм, тем более, что сам их не до конца понимаю. Я прошёл несколько обследований, сейчас капельницами и уколами меня приводят в состояние, пригодное для операции. Будет операция (надеюсь, что одна), и период реабилитации. Мне называют условную нижнюю (если всё пойдёт по оптимальному сценарию) планку в 300-400 тысяч, но даже эту сумму я никак не выгребаю. Вы знаете, что у артистов отменилась вся работа на месяцы вперёд, а кроме того, занятие фольклорной музыкой - дело в принципе не денежное. Это, скорее про то, когда ты понимаешь, что делаешь что-то важное для других людей, и это чувство полностью восполняет тебе все возможные издержки профессии. К тому же те, кто сталкивался со мной в «профессиональной жизни», знают, что больше, чем за 20 лет с Иваном Купалой и за последние 7 лет с Отавой Ё, я не попросил ни рубля ни у государства, ни у спонсоров. Так повелось, что мы всегда жили, снимали, записывали, ездили в туры на свои. Но сейчас своих хватает только на подготовительный этап лечения, новых своих нет и в обозримом будущем не предвидится. А выкарабкаться нужно сейчас. Прошу понять правильно - в обычное время я бы нашёл, к кому обратиться, взять денег на лечение, и потом постепенно вернуть долг, но сейчас я вижу, как у моих друзей и знакомых бизнесы вылетают в трубу из-за того, что государство не хочет официально признавать карантинные мероприятия, и обстоятельства форс-мажора не вступают в законную силу. Люди теряют огромные деньги, и я не могу в такое трудное время ставить их перед дополнительными моральными дилеммами. Поэтому так: кто может/хочет/готов и сколько может/хочет/готов, исходя из своих реальных жизненных обстоятельств.

Я потратил на написание этого поста пару долгих ночей (это просто, когда обезболивающие не берут тебя больше, чем на час). И хотя решение я принял твёрдо, я всё равно пишу этот текст с долей стыда, и надеюсь, что вам не будет за меня неловко. В своё оправдание скажу, что если эта история закончится хорошо, я приложу все усилия для того, чтобы сделать ещё что-нибудь достойное в той работе, которой занимаюсь последние 25 лет.

Спасибо, что дочитали. Обнимаю вас!»