Сати Казанова: Сейчас мы замахнулись на Крокус!

Певица Сати Казанова появилась в студии вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» в новом качестве. Бывшая участница женской группы «Фабрика» рассказала о проекте Sati Ethnica и поделилась впечатлениями от первых концертов.

В поп-группе «Фабрика» Сати выступала до 2010 года, потом начала сольную карьеру, но в 2016 году в один миг исчезла со страниц светской хроники и практически не появлялась на светских раутах, изредка радуя публику синглами. В этой связи «Мурзилки» вспомнили, что давно уже замечали определенные склонности и особенности Сати. «Недавно девчонки с «Фабрики» к нам приходили, и мы вспоминали былые годы, - обмолвился один из ведущих «Авторадио» Михаил Брагин. - Я им говорю, слушайте, я помню, когда в Турции у нас был проект «5 звёзд Авторадио». Встаёшь рано утром, а Сати уже сидит на пирсе и медитирует».



Сати Казанова на Авторадио

Увлечение певицы древними практиками нашло продолжение в музыкальном проекте Sati Ethnica, в основе творческой концепции которого – старинные мантры в современном звучании.

«Обычно мы берем древние санскритские тексты из священных вед и делаем компиляции. Упаковываем их в модное, классное, мощное электронное звучание, наряду с живой игрой потрясающих музыкантов на этнических инструментах».

Слушатели «Авторадио» услышали одно из сакральных и мистичных произведений из репертуара коллектива. Guashamahua прозвучала в живом исполнении певицы.

Проект с каждым годом прибавляет в популярности. 5 ноября наблюдался солдаут в Новосибирске.

«Это не объясняется никакой логикой. Из сердца в сердце. За два часа концерта не было спето ни слова, которое бы публика могла понять. Все было на санскрите на хинди, на каком-то ином наречии – они ничегошеньки не понимали. Но в итоге – горящие глаза, слезы, мурашки, какой-то экстаз и абсолютное безудержное счастье… А как они танцевали! Ведь сибирская публика такая сдержанная. Вы же знаете? Это было несравнимо – начало и через полтора часа концерта. Таких оваций я вообще не помню».



Сати Казанова поет

Артистка считает, что ее миссия – сочинять и исполнять музыку, которая трансформирует, вдохновляет и исцеляет. Концерт в Новосибирске это полностью подтвердил. По крайней мере, в людских головах и душах трансформация была очевидной.

«Я в это верю. Ведь есть такой закон. Во что ты веришь, то и становится твоей правдой, твоей реальностью. И вот за эти два часа люди понимают, что все, что я говорю, о чем я пою – правда. На сцене я не одна, нас целая команда, и мы все свято верим в эту правду. И это оказывается таким заразительным, что в зале не остается ни одного, кто бы сидел скептически или заскучал. Сейчас мы замахнулись на Крокус, там будет особенный концерт».

Проект активно гастролирует, начиная с лета этого года. 10 ноября музыканты выступят в Санкт-Петербург в МТС life hold, затем в Тюмени - 14 ноября, Екатеринбурге -16 ноября, в Челябинске – 17 ноября, а завершится тур 23 ноября в Москве концертом в «Крокус Сити Холл», который будет полностью акустическим.