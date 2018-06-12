Сати Казанову обокрал личный водитель

Как выяснилось, с ноября 2016-го до мая нынешнего года работник певицы получал от нее деньги, которые по их устной договоренности обязан был тратить на оплату коммунальных платежей квартиры, в которой живет звезда. Но вместо этого забирал деньги себе, пишет «7 Дней». Обслуживание элитной недвижимости рядом с Мосфильмом стоит немало, и за полтора года успело накопиться целых 247 тысяч рублей.



Сати Казанова

Именно в эту сумму оценила свой ущерб Сати Казанова, обратившись с официальным заявлением в полицию. Доказательством мошенничества является тот факт, что певица перечисляла средства на личную банковскую карту своего водителя. Он сам в содеянном тоже признался, так что было возбуждено уголовное дело статье 159, "мошенничество". Мера пресечения на данный момент — подписка о невыезде.