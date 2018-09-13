Сати Казаова выступит на фестивале дудука в планетарии

Впервые проект Dudukist, под эгидой которого неизменно проходит фестиваль, покажет полнокупольное мультимедийное шоу с полным погружением в пространство космоса под чарующие звуки армянского дудука. Специально для этого организаторы подготовили уникальный фильм, который будет транслироваться прямо на купол планетария. Сферический экран позволит зрителям моментально погрузиться в видеоряд даже без всяких 3D-очков. Синхронизировать видеоряд с вогнутой поверхностью экрана позволили особые объективы, позволяющие снимать с углом обзора в 180 градусов. Кадры, запечатленные такими объективами, сами имеют форму сферы.

Съемочная группа под руководством организатора фестиваля Сурена Багдасаряна объездила всю Армению с севера до юга. За пять дней им удалось преодолеть две тысячи километров. Среди заснятых видов в фильме можно будет увидеть гору Арарат, монастырь Татев, живописные ущелья, цветущие маки и виноград, растущий прямо на камнях. Достойное место займут в фильме и виды Еревана. «Ереван в нашем фильме обязательно будет. Мы хотим показать, что рядом с величественными горами и древними монастырями есть прекрасный город», - заверяет Сурен Багдасарян. «Этот фестиваль удивит даже искушенную публику. Мы поменяли формат и воплотили в нём все мечты, а также нашли ключик к объединению всего мира с помощью музыки дудука», - призналась организатор фестиваля Марина Селиванова.

Окончательно проникнуть в самую суть армянской культуры поможет дудук, который прозвучит на фестивале не только в сопровождении живых и электронных инструментов, но и совместно с камерным хором «Озарение» (художественный руководитель и дирижер – лауреат международных конкурсов Бурова, хормейстер Елена Японцева). Изюминкой фестиваля станет поистине космическая музыка современных композиторов, а также народные армянские произведения в неожиданной интерпретации. Музыкальное сопровождение создадут ключевые фигуры современной российской world music сцены: Андрей Танзю (рамочные барабаны, рик, перкуссия), Геннадий Лаврентьев (скрипка, табла, безладовая гитара), Иван Муралов (индийский ситар), Паата Чакаберия (безладовая бас-гитара), Дмитрий Лосев - клавишные, электроника.

Шестого октября специальным гостем фестиваля станет Руслан Ивакин (GURUDE) - один из ярчайших молодых этнических артистов с уникальным тембром, который умело скрещивает сибирскую экзотику (горловое пение), неоклассику и кельтские мотивы. Музыку Руслана критики определяют как саундтрек к степным просторам и северному сиянию, сравнивая её с миражом тюркских пустынь. Посетители же фестиваля дудука станут свидетелями того, как она вплетается в бескрайние космические пространства.

Седьмого октября гостей фестиваля порадует своим этническим сетом Сати Казанова с новым проектом Sati Ethnica. Интерес популярной певицы к серьезной корневой музыке общеизвестен. Еще в начале «нулевых» она представила собственный этно-джазовый проект. Четыре года назад Сати Казанова увлеклась индийской культурой, записав народные песни и ведические мантры с мультиинструменталистом Булатом Гафаровым. А в Московском планетарии, певица выступит с новым музыкальным проектом Sati Ethnica, где, помимо мантр на санскрите, прозвучат старинные черкесские песни под аккомпанемент hung-drum Ильдара Гиридхари.

Несмотря на то, что в адыгской культуре, к которой принадлежит Сати Казанова, дудук не используется, она всегда была неравнодушна к его «красивому, пронзительному и бархатному звуку. «Поскольку Кавказ — это переплетение культур, звук дудука мне знаком и сладок. Я всегда мечтала как-то вплести это звучание в свое творчество. Звучание дудука очень интересно вплетается в древние мелодии», - рассказывает певица о своём грядущем сете в Московском планетарии.

Также участниками фестиваля станут: лауреат международных конкурсов, победитель Вавилонского фестиваля Мартин Казарян, солист ансамбля Ереванской государственной филармонии Арутюн Чколян, солист армянского народного ансамбля «Акунк» - Армен Ованнисян и народный артист Армении, профессор Ереванской государственной консерватории имени Комитаса Геворг Дабагян.

Фестиваль дудука будет приурочен к Всемирной неделе космоса - массовому мероприятию, которое празднуется ежегодно и посвящается изучению вопросов вселенной. Не случайно за 1 час до начала в фестиваля гости смогут ознакомиться с экспонатами Классического музея Урании, названном так в честь античной музы астрономии. В экспозиции представлены старинные приборы и книги, глобусы больших планет и осколки малых тел Солнечной системы.

Начало фестивальных концертов – в 21.00.