Сати Казанова записывает новый альбом

«Мы сейчас пишем новый альбом @satiethnica - он будет ещё круче и глубже предыдущего, - говорит Сати. - Какой же это кайф неописуемый, весь процесс поисков, споров до истерики, записи, монтажа и сведения композиций с моими музыкантами.»



Sati Ethnica

Уникальные музыканты-мистики, редчайшие инструменты с разных концов света и неповторимый голос Sati дарят слушателям самобытные старинные песни в современной обработке и позволяют по-новому посмотреть на прочтение сакральных мантр, говорится в пресс-релизе.

Релиз альбома состоится в марте.