Сати Казанова отсудила сумму аренды за отмененный концерт

Иск удовлетворён полностью.

Ранее организаторы концерта Сати заявили SHOT, что певица якобы настаивала на выступлении в клубе "Баунс" 24 марта, несмотря на общероссийский траур, а после отказа потребовала вернуть ей 614 тысяч рублей за оплаченную аренду. Возвращать деньги экс-участнице "Фабрики" отказались, так как концерт не состоялся "по независящим от них обстоятельствам".



Сати Казанова

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Сама Сати назвала клеветой слова сотрудников площадки о том, что она настаивала на концерте после теракта. Певица заявила, что намерена по условиям договора вернуть средства за аренду в правовом поле.

Арбитражный суд Москвы признал, что организаторы получили "неосновательное" обогащение, и постановил вернуть артистке всю сумму.