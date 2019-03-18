Илья Лагутенко, Сати Казанова и Памела Андерсон попросили свободы моржатам

"Мы просим вас и правительство РФ планировать возвращение косаток и белух в Охотское море, при возможности, в их родные популяции, и обсуждать этот вопрос с российскими учеными и некоммерческими организациями", - говорится в письме, текст которого опубликован на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

Его подписали голливудские актеры Памела Андерсон, Холи Мари Комбс, Кристин Дэвис, Кейт Мара, Эдвард Нортон, Марк Руффало, французский океанолог Жан Мишель Кусто, актер и посол доброй воли ООН по окружающей среде Эдриан Гренье, российский музыкант Илья Лагутенко, певица Сати Казанова, супермодели Наталья Водянова и Даутцен Крез и многие другие: художники, ученые, певцы, музыканты, писатели, продюсеры и спортсмены.

Они призвали расширить вольеры, в которых сейчас содержат животных в бухте Средняя, а также подумать над тем, как создать им наиболее благоприятные условия.

Кроме того, авторы письма благодарят руководство страны и правительство РФ за отказ в одобрении квот на отлов косаток и белух в 2019 году.

В 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и Следственного комитета России выяснилось, что в бухте содержится 11 косаток и 90 белух, животные выловлены с многочисленными нарушениями закона, их планировали продать за границу в китайские океанариумы. Позже выяснилось, что в "тюрьме" содержатся шесть маленьких моржат.