Древняя персидская музыка дашти прозвучала в исполнении иранского трио

Древняя персидская музыка, полная импровизации, и перетекающая из одной темы в другую, как струящаяся вода. Непривычные инструменты. Особенно поразил томбак Навида Афгах, старинный ударный инструмент вроде джембы, но с невероятно широким диапазоном тонов от глубокого баса (несмотря на очень скромные размеры) до альтовых перкуссий. В центре сцены расположился Масих Афгах, играющий двумя молоточками на сантуре, оригинальной разновидности цимбал. Сбоку устроился Фариборза Хамиди с нейем, старинной персидской продольной флейтой диапазоном в полторы октавы.



Трио Навид Афгах, Масих Афгах и Фариборз Хамиди

Иранские музыканты представили программу, полностью посвященную авазу дашти, одного из не самых распространенных форм персидской народной музыки. Тем интереснее. Прихотливо переходящие из одной в другую, прозвучали произведения в стилях Пупак, Шахармезраб, Фарпак, Пежваак, Ренг-е-Дашти (композитор: Фарамарз Пайвар) и Зарби-е-Дашти. Кроме того, ансамбль исполнил народную музыку Тасниф аз Гол-е-Памчал и Сабунати. Первый стиль характерен для севера Ирана, а второй – для юга (область Фарс).

Аплодисменты между частями вроде бы программой не предусмотрены, но иногда публика не могла сдерживать свои эмоции, и бурно аплодировала, особенно после виртуознейшего соло Навида Афгах на томбаке.



Навид Афгах (томбак)

«Никакой проблемы в том, чтобы хлопать между частями нет. В Иране тоже часто хлопают между частями, и это восхитительно. Мы заметили, как публика сконцентрирована на нашей музыке, как внимательно слушает, и аплодисменты после соло Навида нас всех очень обрадовали», - объяснил потом Масих.

Музыканты после концерта рассказали, что все инструменты современные, но сделаны по всем древним канонам их производства. Например, тот самый невероятный барабан томбак — ведущий музыкальный инструмент в традиционной иранской музыке.

«Он сделан из дерева и кожи, а диапазон звуков зависит от толщины кожи и силы удара пальцами. Кроме того, есть разные технические приемы в игре на томбаке, что позволяет достигать совершенно разных звуков от одного инструмента. Исполнение Навида более артистическое, чем при обычной игре на томбаке. Навид добавляет красок, импровизации. Его соло на томбаке — это его взгляд на классическую иранскую музыку».



Фариборз Хамиди (ней)

Выяснилось, все трое музыкантов — профессоры! Масих — профессор геологии в университете Шираза в Иране и университета Мюнстера в Германии, к тому же основатель и преподаватель на сантуре кафедры музыки в университете Шираза, защитил несколько магистерских диссертаций по традиционной иранской музыке. Фариборз Хамиди — доктор социологии, основатель оркестра Делангизан, играет в разных оркестрах на ситаре и нейе. Навид — магистр музыки в университете Шираза, ведет семинары по игре на томбаке по всему Ирану, и к тому же кинокомпозитор.



Масих Афгах (сантур)

Я спросил у Масиха Афгах, можно ли назвать размер всех прозвучавших произведений как 4/4, или в иранской музыке своя метрика.

«Да, можно говорить о размере 4/4. Но следует учесть, что это более абстрактная музыка, не всегда подчиняющаяся жесткому европейскому строю и размеру. Несмотря на целом модальную систему, автор и музыканты могут добавлять что-то по своему усмотрению и ощущению. Это может происходить прямо во время выступления. Финальная часть «Ренг-е-Дашти» всегда звучит более чувственно и при этом более танцевально. Часто под «Ренг-е-Дашти» на сцену выходят танцовщики или танцовщицы. У нас есть форма модальности, и можно импровизировать в рамках этой формы. Мы слышим реакцию зала, и моментально реагируем на нее».

Масих добавил, что в Иране люди, интересующиеся культурой, хорошо знают и любят русскую классическую музыку. В ней есть и западные и восточные влияния, есть в том числе влияние персидской музыки. Кроме того, музыкальные инструменты на Кавказе очень похожи на персидские.



Трио Навид Афгах, Масих Афгах и Фариборз Хамиди

Музыканты рассказали, что в Иране предпочитают самые разные музыкальные составы, но если это только один инструмент, то это обычно сантур или человеческий голос.

А фестиваль Юрия Башмета в Ярославской области продолжается, предстоит насыщенная концертами и мастер-классами неделя вплоть до 9 мая.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Михаил БРАЦИЛО