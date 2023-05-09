Как мы уд не услышали

Инструменты тоже примечательные — уд, лютня, теорба и гитара баттенде. Музыка XVI-XVII веков, где буквально переплетаются мотивы, мелодии и инструментарий разных народов, но царит, разумеется, тарантелла. Идея концерта, имеющего подзаголовок «Метаморфозы струнных», заключалась в том, что возможна перекличка, импровизации, сомыслие музыкантов на совершенно разных струнных.



Лука Изолани (гитара баттенде), Ирене Изолани (вокал, кастаньеты), Софи Ванден Эйнде (лютня) и Саад Махмуд Джавад (уд)

Музыкант родом из Ирака, ныне живущий в Бахрейне Саад Махмуд Джавад — герой книги рекордов Гиннеса за самое продолжительное музицирование на уде (24 часа 30 минут). Он играет дуэты с лютней Софи Ванден Эйнде из Бельгии. Звучит интересно, но не более. Размеренные звуковые лады лютни упорно не хотят смыкаться со всеми этими подтягиваниями струн и глиссандо на уде, существующем отнюдь не в европейском звукоряде. Уд звучит самодостаточно, и ему просто мало пространства в этих ровных четвертинках лютни.



Софи Ванден Эйнде (лютня)

А что же с малой итальянской гитарой-пятистрункой, распространенной на юге Италии? Лука Изолани и его сестра-певица Ирене Изолани живут в мире позднего барокко и тарантеллы. У Ирене не академический, а вполне себе бытовой вокал около сопрано. Казалось бы, где тут место для лютни и тем более уда? Но рамки эксперимента заданы, и вот уже все-все звучат вместе. Уд импровизирует на тему тарантеллы, лютня и теорба пытается вписаться в эту территорию.



Лука Изолани (гитара баттенде), Ирене Изолани (вокал, кастаньеты), Софи Ванден Эйнде (теорба) и Саад Махмуд Джавад (уд)

Должен констатировать, что ничего из задуманного не получилось. Миры не сошлись. Французская лютня катастрофически не созвучна арабским мелизмам уда, а пятиструнная гитара с ними обеими. В лучшем случае гитара может играть боем по слабым долям, создавая эффект танцевальности, и тут публика предсказуемо аплодирует. Но это эффект «Цыпленок жареный, цыпленок пареный», на что была похожа одна из народных тем. И не более.



Ирене Изолани (вокал, кастаньеты)

Вдвойне обидно, что мы могли послушать одного из лучших мастеров уда Саада Махмуда Джавада (он еще и известный педагог), но не услышали. Из-за концепции. За весь концерт у него было всего одно соло. Все остальное время ему пришлось отыгрывать европейские концепции, и было это совсем не интересно.



Саад Махмуд Джавад (уд)

Вадим ПОНОМАРЕВ