«Иван Купала» выпустил первую за 11 лет новинку

Он записан музыкантами специально для фильма «По щучьему велению». Песня, написанная во время работы над альбомом «Кострома», неоднократно исполнялась на концертах группы, но до сих пор не имела студийного воплощения.

После предложения поработать над саундтреком к фильму, музыканты коллектива, отмечающего в этом году своё 25-летие, остановили свой выбор на песне «Поле», взяв за основу ремикс участника группы Алексея Иванова.



Иван Купала

«Это простая, добрая и веселая песня, как и многие, что мы писали в те годы, и она идеально подходит своим настроением именно для фильма-сказки. Нас много лет спрашивали, почему мы не выпускаем эту песню. А она просто ждала, когда для неё снимут кино!», говорят музыканты.