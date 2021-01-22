«Отава Ё» сплясала «Тимоню» с козами и утками

Видео было снято летом 2020 года в деревне Кузнецово Ярославской области, на ферме Михаила Коломыцева, который сыграл в клипе заглавную роль.

Оставшись, как и все музыканты во время пандемии, без концертов и фестивалей, участники группы решили не терять времени даром и использовать вынужденный летний «простой» для масштабных съёмок на природе.

«Было решено отправиться в гости к нашему другу Мише Коломыцеву, с которым мы неоднократно делили сцену, и который известен на ярославской земле не только как отличный гармонист. В деревне под городом Тутаевым Миша держит большое животноводческое хозяйство, поэтому всё пейзажи и «декорации», а также все животные, которых вы увидите в кадре - это естественная среда обитания Миши и его замечательной семьи. А так как дело было летом, то и мы решили поехать на съёмки со своими семьями. По факту, это был наш первый настоящий летний отпуск за десятилетие, потому что обычно всё лето мы проводим в дороге с фестиваля на фестиваль в самых разных точках планеты. Единственное отличие - вместо того, чтобы только загорать и купаться, мы ещё и снимали клип».

«Тимоня» - хрестоматийный пример русского музыкального фольклора. Существует множество частушек на этот популярный наигрыш.

«Мы долго подбирались к этой песне, и только относительно недавно стали играть её на своих концертах. Пару лет назад мы были на гастролях в Рыбинске, и заехав по пути в гости к Мише Коломыцеву, были поражены как размахом и многообразием его сельского подворья, так и укладом его жизни. Ну и сам Миша - удивительно живописный персонаж. Большой, весёлый и очень добрый. Так что приглашение его на главную роль в наш клип было только вопросом времени».

Съёмки в Кузнецово длились целую неделю, и, кроме Михаила Коломыцева и музыкантов «Отавы Ё», в них приняли участие фольклорные ансамбли «Веретёнце» (Москва) и «Карусель» (Рыбинск), а также актёры театра «Левый Берег» из города Тутаева.

Поклонникам «Отавы Ё» будет интересно впервые увидеть вместе обеих скрипачек группы, Юлю Усову и Лину Колесник, а также посмотреть на комический бенефис Дмитрия Шихардина, исполняющего в «Тимоне» сразу две роли.

Режиссёрами клипа, как всегда, выступил творческий тандем Алексея Белкина и Всеволода Алёхина. Надо заметить, что их киноработы для «Отавы Ё» (а это уже одиннадцатый официальный клип группы) неоднократно получали награды на международных кинофестивалях, а наиболее известная из них, - музыкальное видео на песню «Сумецкая», - вот уже 6 лет является самым просматриваемым клипом русского фолк-артиста в интернете, и на сегодняшний день насчитывает 39 миллионов просмотров в YouTube.