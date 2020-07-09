Travis показал «Valentine»

«Valentine» - это второй сингл из девятого студийного альбома группы, который выйдет 9 октября.

Открытые струны вступают, и вскоре погружаются в атмосферу ленивых гитар и подчеркнуто хрупкого вокала. Это все очень стильно, но почему-то напоминает набросок песни.



Travis

Что касается новых песен, Фрэнсис Хили сказал: ««Valentine» была записана как живое выступление в декабре 2019 года в студии Rak в Лондоне. Это самое близкое, что Travis получил в звуковом отношении к нашему дебютному альбому «Good Feeling».