Travis нарисовали себя на карантине

«Призрак» - это второй сингл альбома «10 Songs», который станет девятым студийным альбомом шотландской группы и первым после альбома 2016 года «Everything At Once».

Призрачная акустическая гитара создает гимн софт-рока, вокал Фрэнсиса Хили летит под громким крещендо клавиш и ползучим басом. Звучит как рок-тур по дому с привидениями. Сопровождающее видео - тоже путешествие. Иллюстрированный самим Хили и анимированный его сыном Клэем, все это было создано и даже финальная сцена снята, соблюдая меры социального дистанцирования.

«Это была самая странная видеосъемка, над которой я когда-либо работал, - сказал Хили в заметке для прессы, в которой говорится, что фронтмену потребовалось 30 дней, чтобы нарисовать каждый кадр иллюстрированного фрагмента видео. - Вы понимаете, насколько важна близость чтобы добиться своей цели, когда это выходит из графика».



Travis

«10 Songs» также будут включать в себя недавний сингл «Kissing In The Wind», а также «A Ghost» и восемь других оригинальных композиций. Grandaddy's Jason Lytle играет на клавишах, и есть также приглашенная звезда Сюзанна Хоффс из The Bangles.

Треклист «10 Songs»:

1. Waving At The Window2. The Only Thing (feat. Susanna Hoffs)3. Valentine4. Butterflies5. A Million Hearts6. A Ghost7. All Fall Down8. Kissing In The Wind9. Nina's Song10. No Love Lost

Альбом «10 Songs» выйдет 9 октября на лейбле BMG.