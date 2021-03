В этом выпуске:





- Подробный рассказ о фестивале "Остров", придуманный Ольгой Кормухиной. Интервью с Ольгой Кормухиной, Хелависой, Ольгой Дзусовой и репортаж с фестиваля.





- Lurrie Bell выпустил альбом Blues In My Soul. Lurrie Белл был назван блюзменом 2012 года по версии Blues Magazine. Белл получил такое же звание в 2008 году, и был назван лучшим блюзовым гитаристом в пяти из последних шести лет. Фактически это легенда чикагского блюза. Слушаем Lurrie Bell - Going Away Baby.



...