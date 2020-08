Travis выпустили любовную балладу с Хоффс из The Bangles

Мягкий кантри-трек сочетается с акустическим риффом и арпеджио рояля. Это самая медленная песня из представленных ранее, демонстрирующая красивое вокальное исполнение (Хоффс - отличный фит).

Хоффс и Хили появляются на видео в рабочих комбинезонах: Сюзанна Хоффс в желтом, а Фрэн Хили - в красном.



Travis

Видео, снятое самим Хили, умело изображает дуэт и группу в одном месте, хотя на самом деле все они были сняты в разных местах.

«Это определенно мое расширение сознания, - сказал Хили. - Я руководил съемкой удаленно, через три телефона».

«The Only Thing» вышел вслед за июльским «Valentine». Альбом 10 Songs был анонсирован в июне синглом A Ghost. В альбом также войдут недавний сингл Kissing In The Wind и восемь других оригинальных композиций. Джейсон Литл из Grandaddy играет на синтезаторе, и есть теперь также звездный фит с Сюзанной Хоффс из The Bangles.