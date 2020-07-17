U.D.O. выпустила альбом с оркестром бундесвера

Альбом записан с оркестром немецкой армии Musikkorps der Bundeswehr. В материале сохранена типичная мелодика U.D.O с характерным вокалом Диркшнайдера, однако основное звучание альбома носит частично эстрадный характер с активным использованием аранжировок с участием духового оркестра, включением инструментальных композиций и женского вокала.

Всего в альбом вошло 15 песен, подготовленных и аранжированных коллективом U.D.O. совместно с руководителем оркестра Кристофом Шейблингом и при участии двух бывших музыкантов Accept Штефана Кауфманна и Петера Балтес, а также штатных композиторов немецких вооруженных сил Гвидо Реннертом и Александром Реубером. Традиционное мощное тяжелое звучание U.D.O. усилено оркестром из 60-ти музыкантов, а также содержит уникальные аранжировки, подчеркивающие многогранность музыки U.D.O.



Удо Диркшнайдер

По словам участников группы, название «We Are One» стало воодушевляющим девизом для всех участников работавших над проектом. Музыканты обещают, что этот релиз не станет просто «еще одним альбомом рок-группы с оркестром».

Мы все живем на этой планете. Не имеет значения, кто мы, и что мы делаем. У нас у всех одна планета, — рассказал Удо Диркшнайдер о концепции диска. — У нас нет планеты Б. Когда я вижу фото пластика в наших океанах, когда я слышу об очередной климатической катастрофе в новостях, я удивляюсь тому, как неуважительно и безответственно мы порою ведем себя. Это касается не только нас самих, но и всех остальных и не в последнюю очередь наших детей!

В поддержку альбома группа выпустила два клипа — на заглавную песню «We Are One», представленную 2 месяца назад, и «Neon Diamond», презентованную 3 июля.