Удо Диркшнайдер объединился с бывшими коллегами по Accept

У них вышел новый видеоклип на трек 'Every Heart Is Burning', который войдет в мини-альбом "Arising", запланированный к выходу 27 августа 2021 года.

Этот альянс возник еще во время работы над спецпроектом в прошлом году — альбомом U.D.O. с оркестром бундесвера «We Are One», который записывался с студии Кауфмана. Проект получил название Dirkschneider и The Old Gang и, помимо Балтеса и Кауфмана, в него вошли Матиас Дит, запомнившийся поклонникам по раннему периоду творчества U.D.O., сын Удо - барабанщик Свен Диркшнайдер и певица Мануэла Биберт, которая также работала в проекте с военным оркестром.



Dirkschneider и The Old Gang

Первой ласточкой стала записанная в прошлом году баллада 'Where The Angels Fly', посвященная медикам всего мира, борющимся с пандемией. «Карантинное» видео на эту композицию пользовалось большим успехом в Youtube, и музыканты решили продолжить совместное творчество. Dirkschneider&The Old Gang - это сорок лет славной истории немецкого хэви метал, истинный «маст хэв» для почитателей стиля.