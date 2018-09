Udo Dirkschneider: Я везучий человек. Я ничего со своим голосом не делаю!

5 ноября U.D.O. сыграют в Главclub Green Concert, а тур начнется 31 октября в воронежском Aura, и завершится 10 ноября в екатеринбургском Teleclub. Встреча с фанатами прошла в ТЦ «Подсолнухи».

Фанаты начали со скандирования «Удо! Удо!» и не раз прерывали общение с лидером U.D.O. этим скандированием.



Udo Dirkschneider

- Вы ждали, что ваша музыка станет настолько успешной?

- Мы пошли по правильному пути и делали правильные вещи. Рад, что это многим нравится.

- Какие чувства вызывает у вас окончание проекта Удо Диркшнайдер? Вы счастливы или расстраиваетесь?

- Никто не планировал, что проект будет длиться столько времени. Три года и более 300 концертов на всех континентах. Но пришло время закрыть эту книгу. Надо поставить точку в этой старой истории и обратиться к песням U.D.O. У U.D.O. уже 16 альбомов, и из них большинство — на слуху. У проекта под названием Удо Диркшнайдер остался только один концерт в Испании, он на днях, и я не знаю, что чувствовать по этому поводу. Но в любом случае, точка вот-вот уже поставлена.

- Я сам вокалист, и Удо очень сильно на меня повлиял как мастер вокала. Как сохранить эту резвость голоса, эту сложную технику вокала? С возрастом голосовые связки могут слабеть.

- Я могу сказать, что я — везучий человек. Я ничего со своим голосом не делаю. Он просто есть. Я знаю, что у многих вокалистов большие проблемы с голосом, чтобы его сохранить. Они распеваются перед каждый шоу. А я просто ничего не делаю, небольшая разминка, и выхожу на сцену.

- Не хотели бы вы записать пару металлических треков с Московским хором байкеров и мотоциклистов?

- Я знаю, что в Москве есть байкеры. Каких-то планов нет на этот счет. Но я никогда не говорю нет. Случиться может все, что угодно.

- Где вы черпаете настроение и вдохновение? Что, кроме хэви-метала, вас увлекает?

- На самом деле, я очень счастлив. Меня вдохновляет уже то, что я записываю альбомы и езжу в туры. Кроме того, я живу на испанском острове Ибица, там такая замечательная погода и природа, что всегда есть возможность между записями и турами выйти на пляж и отдохнуть, расслабиться.

- Немецкий метал особенно популярен в России. Вы не связываете это с особым родством немецкой и российской культуры? Вы часто бываете в России. Кстати, не собираетесь написать песню про первую встречу тевтонцев и русских на Чудском озере?

- Да, действительно, есть что-то между нами общее. Возможно, дело в том, что и у русских, и у немцев очень древняя история и культура. Я задавался вопросом, почему U.D.O. так популярна в России. Возможно, в музыке U.D.O. есть какая-то частичка русской души. Про битву на Чудском озере я, если честно, не в курсе. Надо почитать, и почему бы не написать песню об этом?

- Помните ли вы концерт 2001 года с Валерием Кипеловым? Какие впечатления у вас остались о нем и песне «Штиль»?

- У меня только хорошие воспоминания об этом экспириенсе. Я впервые пел на русском языке. Мне было интересно, как русские группы записываются в студии, что они делают. Песня «Штиль» - великая русская песня, я до сих пор слушаю ее с большим удовольствием.

- Я слышал, что бас-гитарист Фитти Винхольд уходит из группы. Почему он сделал этот выбор, и когда будет известно имя нового бас-гитариста?

- Да, он уходит. Нам будет очень не хватать его на сцене. И для него это решение было очень непростым. Но Фитти очень устал от гастролей, он хочет больше времени проводить дома с семьей. Я могу это понять, это достаточно тяжелая работа. Мы расстались друзьями, мы дружим, никаких дурных чувств между нами нет. Он по-прежнему будет работать с U.D.O., он будет сочинять для нас песни. А что касается нового бас-гитариста, вы об этом скоро узнаете. Будет объявление, и мы его имя объявим. Он уже выбран.

- Вы записали трек вместе с группой Lordi. Будут еще совместные песни?

- Сейчас нет таких планов, потому что я очень занят своей группой. Иногда ко мне обращаются разные группы с предложениями, и я думаю над ними. Но сейчас у меня очнь много дел с U.D.O., и я ничего не принимаю. Но это возможно.



Udo Dirkschneider

- Какая композиция вам самому нравится из нового альбома Steelfactory?

- Там на самом деле столько песен, и многие из них мне нравятся. One Heart One Soul, конечно же. Rose in the Desert, The Way…

- С кем вы предпочитаете сейчас общаться, и какие алкогольные напитки предпочитаете пить на Ибице по вечерам?

- Чаще всего встречаемся на фестивалях, где играем вместе. Не то, что мы за пределами музыкальной сцены много общаемся. Вот с Iron Maiden недавно пообщался. А на Ибице я пью разные алкогольные напитки, в том числе и водку.

- Вы много записывал с российскими рок-музыкантами. Можно ли ждать записи только с ними?

- Таких песен не так много. «Штиль» с «Арией» и «Плачет солдат» с «Фактор-2». Было бы интересно собрать их вместе, может быть, мы сделаем Best Off.

- Вы любите Россию, вас очень любят в России, вы как старший брат для многих поклонников. Не пора ли вам получить российский паспорт? Мы все проголосуем за вас.

- Почему бы нет? На самом деле, я уже два с половиной года частично живу в Санкт-Петербурге, мне Россия очень нравится. Поэтому, возможно, я и приму гражданство России. Посмотрим.

- Вы пишете очень эмоциональные песни. Сыграете ли вы песню The Key из альбома No Limits в туре?

- Спасибо, что пришли. Очень приятно, что столько фэнов U.D.O. сегодня здесь. По поводу эмоций в песнях — это очень сложно описать словами. Я стараюсь, чтобы те эмоции, которые чувствую я, - передавались в записи. Если вы испытываете те же эмоции, что я, - моя цель достигнута. После встречи с вами я поеду в Германию, и буду составлять сет-лист. Это кошмар. У нас столько песен, и выбрать из них концертную программу сложно. Мы прикинули, и получилось 45 песен, которые нам хотелось бы сыграть. Столько сыграть мы не сможем, поэтому надо выбрать 20-25 песен. Я не могу сказать сейчас, что войдет в сет-лист. Есть песни, которые мы обязаны сыграть. Мы стараемся сделать так, чтобы большинство фэнов остались довольны. Но удовлетворить всех сет-листом мы не сможем.

Один из поклонников рассказал, что ушел в армию с фото Удо. Это были войска КГБ, так что он выдавал его за собственного дядю. Он признался, что часто разговаривал с ним.

- Oткуда эта камуфляжная форма?

- Когда все начиналось на заре 80-х, мы искали что-нибудь, чем могли отличаться от остальных. Хотелось быть непохожими на остальных. Так появился камуфляж. Сейчас он моден, его все носят. Тогда это было очень необычно, это привлекало внимание. Для нас это создавало проблемы: немец на сцене в камуфляже — это странно, но никакого политического подтекста под этим не стояло. Просто мы хотели, чтобы визуально мы не были похожи на всех остальных.

- Лидер Creator очень хорошо отзывался от вас. Знакомы ли вы с творчеством Creator и можете ли вы сказать что-то про них?

- Я знаком с творчеством Creator, но не настолько, чтобы спеть их строчки. Они замечательные, мы с ними большие друзья. Мы регулярно с ним видимся, в последний раз виделись на церемонии Metal Hammer Awards. Многие музыканты говорят о влиянии Accept на свою музыку.

- Ваш сын играет за барабанами. Это страховка от проблем с барабанщиками?

- Действительно, барабанщики для нас большая проблема. Потому что для нашей музыки важен правильный грув. Далеко не все могут играть его так, как надо. Штефан Кауфманн был идеален для этой роли, но по состоянию здоровья он не смог играть на этой роли, он ушел на роль гитариста. Франческо Джовино был тоже очень хорошим барабанщиком. Когда он ушел, я искал барабанщика. Приехал в Берлин с презентацией нового альбома, я встретился с Saxon, мой сын был их барабанщиком. Я спросил его лидера, кто бы мог стать барабанщиком, и он посоветовал моего сына. Теперь я им очень горжусь, особенно его работой по альбому Steelfactory. У него есть тот самый грув. У нас нет с ним обычных отцовско-сыновних отношений, мы общаемся с ним как друзья. И отношения замечательные, я считаю. 1 - Вы пели с Кипеловым. А есть еще планы по сотрудничеству с ним?

- Сейчас нет планов по сотрудничеству с группой «Ария» и Кипеловым. Но я был бы совершенно не против. Я такой возможности для себя абсолютно не исключаю.

- Как вы относитесь к блэк-металу? 1 - Я не слушаю такую музыку, она не совсем в моем вкусе. Но я считаю, что все разновидности метала имеют право на существование, и пусть она будет. Я бы не стал рекомендовать другим музыку, потому что у каждого из нас есть вкус, и он может придерживаться своего вкуса. Что касается того, что слушаю я сам, - у меня есть сын, который гораздо лучше меня разбирается в новых релизах. Он часто говорит мне: вот, вышел новый альбом, зацени. Когда я не гастролирую, я просто слушаю радио.

В финале общения Удо спел на русском языке «Поезд по России».