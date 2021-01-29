Accept выпустил новый альбом «Too Mean to Die»

«Too Mean to Die» - шестнадцатый студийный альбом немецкой хэви-метал группы Accept. И это первый альбом Accept с участием Мартина Мотника, сменившего оригинального басиста Питера Балтеса в 2019 году, и ритм-гитариста Филипа Шауса, который присоединился к группе в том же году.

«Из-за закрытия завода по прессованию из-за COVID-19, готовый продукт был значительно отложен, так что запланированный выпуск на 15 января 2021 года не может быть выполнен. Мы очень сожалеем об этом и надеемся, что все поклонники Accept понимают: это очень неудачная ситуация и продолжат поддерживать группу. Прошло более трех лет с момента выхода последнего альбома Accept, так что мы надеемся, что вы можете подождать еще две недели до выхода нового альбома», - объясняли ранее музыканты задержку с его выходом.

"Too Mean To Die" был записан в Нэшвилле, штат Теннесси, с британским продюсером Энди Снипом (Judas Priest, Megadeth), который отвечает за студийное звучание Accept с 2010 года.



Accept

Гитарист Accept Вольф Хоффманн недавно сказал французскому Loud TV о решении назвать альбом «Too Mean To Die»:

«Это более или менее наш ответ на всю атмосферу коронавируса в стране, в мире. Конечно, это не значит серьезно, когда мы сказали: "Мы слишком злы, чтобы умирать. Нас не беспокоит ни один маленький вирус, который есть там". Конечно, это не должно быть полностью серьезным. Но это звучало как металлический альбом, звучало как металлическое название, и оно нам понравилось. Поэтому мы решили пойти по этому пути и дать фанатам металла свежий и по-своему ... Эмблему своего рода заявления и металлический альбом, который на самом деле не имеет отношения к чему-либо, связанному с коронавирусом. Потому что я думаю, что людям уже достаточно всего этого материала, связанного с короной».

Что касается решения Accept выпустить "Too Mean To Die" во время пандемии COVID-19, Вольф сказал:

«Пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем провести настоящий тур в качестве хедлайнеров. Но мы решили пойти дальше и выпустить его, потому что, возможно, фанатам понравится сейчас, когда они взаперти, и, возможно, это отвлечет их внимание от всего. И это лучше, чем ждать, пока неизвестно когда - пока мы снова не сможем отправиться в тур. Так что давайте выпустим альбом сейчас. Поклонники могут наслаждаться им. и послушаем, а потом однажды мы поедем в тур и снова встретимся».

Поклонники группы могли оформить предзаказ на физическую копию альбома, сопровождающуюся открыткой с автографом. В день премьеры Accept также запустили линейку мерча — в нее вошли футболки с принтами в виде арта с обложек.