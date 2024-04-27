Accept выпустил новый альбом «Humanoid»

Новый альбом стал 17-м в дискографии немецких металлистов и первой после трехлетнего перерыва, когда увидел свет их альбом «Too Mean To Die», и снова в формате с тремя гитаристами. За это время коллектив сменил выпускающий лейбл, подписав в 2022 году контракт с Napalm Records.

Гитарный треугольник Accept явно отличается от аналогичной конструкции в Iron Maiden, где нет ярко выраженного лидера. В Accept, где Вольф Хоффманн три года назад добавил к Уве Лулису американца Филипа Шаусе, продолжает выполнять все сольные партии, и два дополнительных гитариста ему нужны разве что для концертных выступлений или клипов.



Accept

Как поведала группа перед выходом альбома, последний затрагивает такие темы, как искусственный интеллект и то, как наша зависимость от технологий постепенно лишает нас индивидуальности.

«Странным образом мы вступили в захватывающие времена… Эта цифровая революция оказывает огромное влияние, возможно, большее, чем всё, через что когда-либо проходило человечество. Промышленная революция была огромной, но эта может быть ещё больше, и мы находимся только в её начале. Однако я также немного боюсь, что человечество потеряется и будет оттеснено на второй план во всем этом», - объясняет Вольф Хоффманн.

В новую пластинку вошли 11 треков в стиле хэви-метал. В начале мая Accept отправится в мировой тур в поддержку альбома. Гастроли стартуют в Южной Америке, а осенью переместятся в Европу.