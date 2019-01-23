Udo Dirkschneider поедет в тур вопреки советам врачей

Об этом сообщается на его официальной странице в соцсети.



Удо Диркшнайдер

«К сожалению, мы должны сообщить, что с начала января у Удо серьезные проблемы со здоровьем, - говорится в сообщении к поклонникам. - У него болит левое колено, и он не может долго ходить. Он был у разных специалистов в России, на Ибице и в Германии и сейчас на пути к выздоровлению. Но он все еще не может много двигаться, не испытывая боли.

Вопреки всем советам врачей, он решил отправиться тур, чтобы не разочаровывать своих поклонников. Но это означает, что он не будет много двигаться на сцене. Мы очень сожалеем об этом, но это лучше, чем полностью отложить тур.»