Accept объявил о новых музыкантах в своем составе

Мартину 46 лет, он родился в городе Людвигсхафен и начал заниматься музыкой в возрасте семи лет, сообщает Rock FM. За свою карьеру он успел поиграть во многих немецких и американских коллективах, в числе которых группа Ули Йон Рота. Также Мотник имеет степень магистра экономических наук, полученную им в университете Мангейма.

«Нас глубоко поразили музыканты, которые прослушивались на место в Accept», – говорит гитарист Вольф Хоффман, – «Мы увидели беспрецедентный уровень таланта, и мы верим, что Мартин Мотник идеально дополнит нас, когда присоединится к нам в туре Symphonic Terror и будущих шоу Accept».

В ближайшем туре с симфоническим оркестром состав группы также пополнит скрипачка Ава-Ребекка Рахман. Британка бенгальского происхождения впервые вышла на сцену в десятилетнем возрасте, исполнив произведение Моцарта вместе с Национальным Филармоническим Оркестром. Она играла вместе с Симфоническим Оркестром BBC, Лондонским Филармоническим Оркестром, Пражской Филармонией и другими коллективами. Также она известна как сольная исполнительница, поэтесса и преподаватель музыки.

«Для концертов с оркестром мы решили добавить к электрогитарам скрипку, сделав из них интересный дуэт. Ава-Ребекка Рахман выведет это на новый уровень», – продолжает Хоффман, – «Эти шоу всё ещё истинно металлические, но с налётом классики».

Российские концерты симфонического тура Accept состоятся в конце апреля. Группа выступит в ДК Ленсовета (Санкт-Петербург) 27 апреля и Crocus City Hall (Москва) 28 апреля.