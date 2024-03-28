Accept выпустил второй сингл будущего альбома «Humanoid»

Вольф Хоффманн из Accept прокомментировал выход трека:
«Мы очень рады выпустить «The Reckoning» в качестве нашего второго сингла. Это один из наших фаворитов нового альбома: мощный, солидный метал с текстом на острую жизненную тему. Мы надеемся, что фанатам она понравится так же, как и нам».
Альбом «Humanoid» выйдет 26 апреля на лейбле Napalm Records. Главными темами 17-го студийного альбома группы Accept станут зависимость от технологий и искусственный интеллект, которые постепенно лишают нас индивидуальности. Всего на пластинке будет 11 треков.
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