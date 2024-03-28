Accept выпустил второй сингл будущего альбома «Humanoid»

5 ноября U.D.O. сыграют в Главclub Green Concert, а тур начнется 31 октября в воронежском Aura, и завершится 10 ноября в екатеринбургском Teleclub. Встреча с фанатами прошла в ТЦ «Подсолнухи».





Фанаты начали со скандирования «Удо! Удо!» и не раз прерывали общение с лидером U.D.O. этим скандированием.

