U.D.O. представила песню из будущего альбома

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Группа U.D.O. выпустила новый сингл со своего будущего альбома «Game Over», который выходит 22 октября на AFM Records.

Диск будет включать 16 тяжелых энергичных треков в духе U.D.O., но не без сюрпризов, как обещают «метал танк» Удо Диркшнайдер и его команда. Название работы "Game Over" отражает размышления о возможном фатальном будущем человечества, если оно не переосмыслит некоторые аспекты своего существования.

Песня «Kids and Guns» – среднетемповый трек с жестким и ритмичным рисунком, ярким голосом Удо Диркшнайдера, а также запоминающимся припевом. Он претендует на звание очередного хита группы. В ней группа критикует рост количества оружия в США, который выливается в трагические случаи стрельбы в школах, от которых страдают и погибают дети.

Удо Диркшнайдер
Удо Диркшнайдер

Трек-лист «Game Over»:

01. Fear Detector
  • 02. Holy Invaders
  • 03. Prophecy
  • 04. Empty Eyes
  • 05. I See Red
  • 06. Metal Never Dies
  • 07. Kids And Guns
  • 08. Like A Beast
  • 09. Don’t Wanna Say Goodbye
  • 10. Unbroken
  • 11. Marching Tank
  • 12. Thunder Road
  • 13. Midnight Stranger
  • 14. Speed Seeker
  • 15. Time Control
  • 16. Metal Damnation

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