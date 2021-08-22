U.D.O. представила песню из будущего альбома

Диск будет включать 16 тяжелых энергичных треков в духе U.D.O., но не без сюрпризов, как обещают «метал танк» Удо Диркшнайдер и его команда. Название работы "Game Over" отражает размышления о возможном фатальном будущем человечества, если оно не переосмыслит некоторые аспекты своего существования.

Песня «Kids and Guns» – среднетемповый трек с жестким и ритмичным рисунком, ярким голосом Удо Диркшнайдера, а также запоминающимся припевом. Он претендует на звание очередного хита группы. В ней группа критикует рост количества оружия в США, который выливается в трагические случаи стрельбы в школах, от которых страдают и погибают дети.



Удо Диркшнайдер

Трек-лист «Game Over»: