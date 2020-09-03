Украинские звезды вышли на митинг против COVID-запретов

У здания правительства собралось более 100 человек, в том числе исполнительницы Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула, певица Ольга Полякова, а также ряд других артистов и представителей музыкальной индустрии, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".



Оля Полякова на митинге. Фото Влад Булгаков

Протестующие принесли плакаты с надписями "Нас не слышат", "Наказывайте виновных, а не всех подряд", "Мы против дискриминации", "Кабмин, не нарушай Конституцию".

"Мы против установления выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов. Не отбирайте у нас возможности работать и выживать. Мы требуем быстрой разработки государственной политики, которая спасет музыкальную индустрию во время полной остановки", - говорится в заявлении организаторов митинга.

Протестующие призывают правительство не дискриминировать часть концертных организаторов по признаку основного КВЭД; не устанавливать государственные компенсации по признаку основного КВЭДа; сформировать четкий план действий выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии, в частности, с участием членов правления Украинского музыкального профсоюза.

26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября, а также внес изменения в ограничительные мероприятия. В частности, правительство запретило проведение концертов (кроме проводимых учреждениями культуры, для которых концертная деятельность в течение последнего года является основным видом деятельности).