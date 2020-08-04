Uriah Heep запишет еще один альбом

Основатель и старожил группы гитарист Мик Бокс в компании басиста Дэйви Риммера подтвердили в интервью блогу «Sea Of Tranquility», что последователю вышедшего два года назад диска «Living the Dream» быть. Коллектив планирует отправиться в студию в феврале 2021 года.



Uriah Heep

«Эта концертная пауза из-за коронавируса заставила нас задуматься о записи нового материала. Мы хорошо провели время, записывая «Living the Dream», и пластинка была хорошо принята. Мик подтвердит, что это был очень приятный опыт для всех, кто был задействован», - сказал Дэйви.

О дате выхода альбома говорить пока рано. Решение остается за лейблом.

«Мы никогда не вступаем в споры с ними. Они всегда сами находят причину выпустить альбом в правильное время. Самое главное, что мы будем записывать новый альбом, и он обязательно выйдет, а это уже хорошо», — добавил Мик Бокс.

Будущая пластинка станет уже двадцать пятой в карьере прославленного коллектива. Состав группы на данный момент составляют уже упомянутый Мик Бокс, клавишник и вокалист Фил Лансон и вокалист Берни Шоу, присоединившиеся к команде в 1986-м и барабанщик Рассел Гилбрук, играющий в Heep c 1997-го. Дэйви Риммер стал частью группы в 2013-м.