Uriah Heep добавил красок в хаос

Альбом «Chaos&Colour» стал 25-м в дискографии работающего уже более полувека коллектива.

На первый сингл с альбома «Save Me Tonight» группа выпустила анимационный клип, сюжет которого отсылает к опыту, который весь мир пережил во время пандемии коронавируса.

«Название альбома отражает то, как мы пережили то время хаоса, когда нам приходилось жить в изоляции, туры отменялись, бизнесы закрывались, и много другого хаоса было выброшено в мир. Насколько я мог видеть, единственной возможностью добавить ярких красок в жизнь в такой ситуации была музыка. Это помогло стольким людям пережить эти трудные годы, используя ту силу и мощь, которыми обладает музыка, чтобы сделать плохие времена не такими уж плохими», — объяснил гитарист Мик Бокс, единственный оставшийся участник оригинального состава и сегодня фактический лидер группы.



Uriah Heep

Всего на пластинку вошло 11 новых песен.

Нынешний состав Uriah Heep неизменен с 2013 года, когда в группу пришел басист Дэйв Риммер. Вокалистами в группе с 1986 года по сей день являются Берни Шоу и Фил Ланзон. Предыдущий диск коллектива «Living The Dream» вышел в 2018 году.