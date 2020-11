Скончался Кен Хенсли

Как сообщил в фейсбуке брат покойного Тревор Хенсли, Кен ничем не болел, напротив, был активно занят записью своего очередного сольного альбома. Рядом с ним в последние минуты была его жена Моника. Хенсли будет кремирован в ходе закрытой траурной церемонии в Испании.



Кен Хенсли

Кен Хенсли родился в Пламстеде, на юго-востоке Лондона, 24 августа 1945 года, прежде чем переехать с семьей в Хартфордшир. Он обучился игре на гитаре в возрасте 12 лет, а свой первый концерт сыграл в возрасте 15 лет на фабрике Mentmore Pen Factory в Стивенэдже. В 1969 году Хенсли в роли клавишника присоединился к группе Spice с бас-гитаристом Полом Ньютоном, гитаристом Миком Боксом и вокалистом Дэвидом Байроном. Чуть позже коллектив сменил название на Uriah Heep. Под новым названием и с классическим составом: Хенсли, Бокс, Байрон, барабанщик Ли Керслейк и басист Гэри Тейн, - группа добилась огромного успеха. Они записали 13 студийных альбомов, концертный альбом, а также выпустили множество сборников и синглов. Хенсли во время работы в Uriah Heep начал писать музыку и тексты, играл на гитаре и клавишных, попробовал себя в качестве вокалиста, а также записал свои первые два сольных альбома: «Proud Words on a Dusty Shelf» (1973) и «Eager To Please» (1975).

Хенсли покинул группу в 1980 году, недовольный выбранным музыкальным направлением, и позже переехал в Америку - в Сент-Луис, штат Миссури. Он продолжал заниматься музыкой и принял участие в реюнион-концерте Uriah Heep в Лондоне в мае 2000 года вместе с некоторыми из старых участников, включая оригинального басиста Ньютона.

В сентябре 2008 года Хенсли снова вышел на сцену с бывшими товарищами по группе, включая Керслейка и Ньютона, на встрече с фанатами.

«Здесь, в нашем маленьком уголке Испании, у нас с Моникой все в порядке, и, поскольку наша ферма находится в таком изолированном месте, мы знакомы с тем, что в какой-то степени «отделены» от внешнего мира. Наша постоянно растущая семья животных тоже находится в хорошей форме, и в целом нам есть за что быть благодарными. Наша главная забота - о тех, кому повезло меньше нас, и мы смогли помочь другим разными способами», - писал Кен Хенсли в апреле 2020 года.

Творчество Кена Хенсли оказало значительное влияние на развитие рок-музыки. Визитной карточкой композитора и музыканта стали такие песни, как Free Me, Sympathy, Easy Livin’, Stealin’, The Spell, Lady In Black, Look At Yourself (на двух последних он исполнил ведущую вокальную партию) и July Morning, ставшая неофициальным гимном Болгарии.

«Насколько я могу судить, Кен Хенсли собственноручно написал учебник клавишных для хэви метала», — говорил Блэки Лоулесс (W.A.S.P.).