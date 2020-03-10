Волощук С.Д. - «Кто страшнее всех на свете?»

Группа играла и в стиле рок-н-ролл, что не часто встречается в нашей рок-музыке, но затем исчезла с радаров. Наверное и не о чем было бы говорить сейчас, но прошло пять лет, и они вернулись. Сначала в собственном блоге на YouTube, а после, ссылки стали появляться в разных источниках. С 2019 года я насчитал порядка 40 клипов. Такая музыкально-поэтическая производительность встречается не часто. И надо сказать, что это не просто песни под гитару, а всё же рок.



Волощук С.Д.

Отдельно я бы выделил два альбома: «Не пытайся быть хорошим» (2019) и «Кто страшнее всех на свете?» (2020).

Каждый альбом включает в себя 12 песен. Это и рок-баллады, и рок-н-ролл, и блюз. Темы разнообразны и содержат парадоксальные наблюдения за нашей жизнью. Язык поэтичен, виден жизненный опыт автора, без сленга. И здесь я хочу отдать должное – это, конечно, не новое веяние в рок-музыке, но всё же рОковое звучание музыки. Сделано качественно, с современным звуком. Гармонии не новые, но аранжировки любопытны - инструменты ведут свою линию, дополняя друг друга. Звучание - традиционные гитары, барабаны, но много оригинально звучащих синтезаторных партий. Музыка сбалансирована по частотам и звучит и на непрофессиональной аппаратуре, и в машине. Такой звук делают не часто, чувствуется студийная работа.

Интересно использование цитат из других музыкальных произведений. Это получилось в рок-н-ролле «Мы хотели петь, как битлы», где использована цитата из битловской «Birthday», и в «И хороший клоун лучше психиатра», где автор использовал цитату из песни «Если бы я был султан», исполненную Юрием Никулиным.

Есть рост и в музыке, и в поэзии. Музыкант ушёл от стандартных квадратов и серьёзно замедлил темп с 120 ударов до 60-80 ударов в минуту, музыка стала тяжёлой, ближе к современно звучащей. Заметны изменения в текстах. Они стали глубже, и если раньше встречались больше глагольные рифмы, то сейчас преобладают рифмы на существительных. Видна и своеобразная манера пения «говорить» в ноты, но чем это отличается от Марка Нопфлера из Дайэр Стрейтс или Тома Уэйтса?

Творчество этой группы, как заметно в интернете, вызывает как положительные, так и отрицательные отзывы, а если они есть - значит всё-таки цепляет какие-то струны души.

Дмитрий СМИРНОВ