«Волощук С.Д.»: Не успеваю всё издавать!

Группа названа по имени своего фронтмена и сонграйтера, которому мы задали несколько вопросов.



Волощук С.Д.

- В какой момент вы поняли, что музыка - Ваше призвание?

- В детстве, когда родители решили отдать меня в музыкальную школу, я просил отдать на ударные инструменты - мне нравилось отбивать ритм, слушая любую песню. Но мои родители были деревенскими и считали, что колотить в барабаны много ума не надо, что это так – забава для сельских чудаков. А вот баян – другое дело. Если умеешь играть на гармошке, то ты – первый парень на деревне. Поэтому они договорились с преподавателем в приёмной комиссии, чтобы тот при прослушивании сказал, что в семь лет на барабаны не берут, что от махания палочками у детей сильно устают руки. В результате меня отдали в класс баяна. То есть носить баян в музыкальную школу в рюкзаке за спиной в семь лет не трудно, а вот махать барабанными палочками – тяжело.

Потом у родителей спрашивал – зачем они так сделали? Ведь я и баян ломал, и занятия прогуливал, но им очень хотелось, чтобы я был первым парнем. И надо сказать, что они своего добились, я становился первым, только совсем в других делах. В спорте и в учёбе. До музыки дошёл немного позже, лет в пятнадцать, когда слушал Битлз и Криденс, Ти Рекс, Мидлз оф зе Роуд, Сингерз Лэс Хамфри и других музыкантов того времени.

Вскоре появились и свои первые гитары, группы и песни. Можно сказать, что я поздно понял, что музыка – моё призвание. В пятнадцать лет, у нас некоторые уже года два как на танцах играли, деньги зарабатывали. И тогда я думал, что поздно взялся учить аккорды, что уже, можно сказать, старик и пора на пенсию. Не то, что сейчас, в 57, когда осознаёшь, насколько молод, и что впереди – целая жизнь, наполненная опытом, знаниями и любовью к музыке, поэзии, миру и людям, а не только к самому себе, как в пятнадцать лет.

- Вы же добились успехов и в науке, и в бизнесе - стали и доктором наук, и успешным предпринимателем. Почему решили всё оставить и заняться рок-музыкой?

- Именно потому и решил, что всю жизнь отчётливо понимал, что музыка и поэзия - это моё призвание. С годами стал осознавать, что призвание мы не сами себе придумываем. Это дано нам свыше. И что измену призванию небо не прощает. Надо приложить все силы, чтобы соединиться со своим призванием. Это и есть – найти самого себя. Мы в любом случае будем держать ответ за всё, что натворили в этой жизни, но думаю, что ещё более суровый ответ будет за то, чего мы не сделали, но должны были сделать. Поэтому навёрстываю упущенное, чтобы было что отвечать там апостолу Петру перед входом в рай, или не знаю кому ещё перед входом в ад. Главное, не хочется навеки остаться в огромной толпе, перед входом в чистилище. Помните кто толпится перед воротами ада? Кого даже туда не пускают? Тех, кто от великой доли отказались в малодушии своём. Отчасти поэтому, несмотря на непонимание знакомых и незнакомых людей, я делаю то, что мне положено, что написано мне на роду, к чему призван. А там уж, как карта ляжет. Многие удивляются, как я с такой скоростью сочиняю и выкладываю песни? Одну-две песни в неделю, да ещё с приличными стихами. А тут нет ничего удивительного - у меня уже времени нет на «раскачку». Надо успеть хоть что-то сделать до того, как…

- Почему Вы выбрали именно рок-направление?

- Я не ребёнок и не чудак, которому всё равно, что играть и петь, лишь бы на него смотрели и восхищались. И не продюсер популярной музыки, который на этом зарабатывает деньги и всё равно, что продюсировать. Я имею возможность сочинять и играть только то, что мне нравится. А нравится мне та музыка, на которой я вырос, которая впиталась в меня, если не с молоком матери, то уж точно с воздухом, которым мы тогда дышали. Моя юность пришлась на семидесятые годы и, соответственно, в воздухе витал хард-рок: Лед Зеппелин, Дип Пёрпл, Блэк Саббат, Назарет, Аэросмит, Свит, Слэйд, Иглз, Квин, Джудас Прист, Статус Кво и ещё большой список разных прекрасных рок-групп, записи которых мы доставали непонятно откуда и заслушивали «до дыр».

- Почему Вы назвали группу Волощук С.Д.?

- От любви к людям, заботы о них. Чтобы облегчить жизнь и почитателям моей музыки и хейтерам. Чтобы им не нужно было искать, кто же стоит за этой классной группой, музыкой и потрясающими стихами. И что это за мужик, который там поёт, играет на гитаре, сочиняет стихи, музыку и снимается во всех клипах? А с таким названием, сразу всё ясно – это Волощук С.Д. Помните, ещё Владимир Ильич Ленин говорил: «Будьте проще, и люди потянутся к вам». Вот я и сделал название донельзя простым.

- Как отнеслась ваша семья и окружающие к тому, что вы так кардинально сменили сферу деятельности?

- Вы будете смеяться, но с очень большим пониманием. Более того, семья всегда была моей главной поддержкой, в любых делах, и в музыке также. Моя супруга взяла на себя ведение нашего семейного бизнеса. Она же помогает мне со съёмками клипов и редактированием моих стихов. Дети помогают мне в записях музыкальных и вокальных партий, все они закончили музыкальную школу, и в съёмках клипов и продвижении группы в социальных сетях. Дети подсказывают и рекомендуют мне к прослушиванию современные актуальные группы, популярные у молодёжи. В этом смысле я благодарен и своим подписчикам, и даже хейтерам - они часто рекомендуют мне к прослушиванию очень достойные группы.

- Что вас вдохновляет к написанию стихов и музыки?

- Мне кажется, что слово «вдохновение» придумали всякие бездельники, чтобы оправдывать свою бездеятельность и лень. Вдохновение по Пушкину - это такое волевое усилие, когда ты берёшь себя за шкирку и сажаешь за стол, чтобы взять перо и делать то, что тебе предначертано свыше. То, что ты обязан делать, если это твоё призвание. Но мне такого жёсткого вдохновения не надо. Я очень люблю рок-музыку и поэзию. Мне не нужно заставлять себя сочинять. Я не могу не писать. Я заставляю себя остановиться, отложить ручку или гитару, и идти спать.

Мне часто задают вопрос – когда я успеваю всё это сочинять? А ответ у меня будет из другой плоскости: я, к сожалению, не успеваю всё издавать. У меня намного быстрее накапливается то, что мне надо обработать, аранжировать, сыграть, спеть, записать, свести и сделать клип. Эти процессы занимают намного больше времени, чем сочинение. Очень много достойных, на мой взгляд конечно, песен, просто лежат и ждут своего часа. Сегодня быстрей, чем за три-четыре дня одну песню с клипом сделать не удаётся. Это всё же определенная технология, а в среднем на песню уходит неделя.

- А какие из собственных произведений нравятся вам самому?

Так как у меня шестеро детей, то я научился любить их всех в равной мере. Даже при том, что младшим надо уделять больше внимания по объективным причинам, мы с супругой стараемся распределять свою любовь и внимание, между детьми равномерно. Иначе, это вызывает у других такие естественные человеческие чувства, как ревность и обиду.

Песни - это те же мои дети, только интеллектуальные, и они мне нравятся все. Но должен отметить, что по мере профессионального роста, я научаюсь делать их всё лучше, по крайней мере мне так кажется. И в музыкальном плане, и в поэтическом. Поэтому, конечно же, некоторые песни сейчас были бы сделаны по-другому, только возвращаться назад некогда и бессмысленно. Лучше учитывать свои ошибки, совершенствоваться и идти вперёд. Я переделал лишь некоторые старые песни, которые я пел не своим, хриплым голосом, или в которых были музыкальные или поэтические ошибки. Восемь песен я уже перепел, и они выпущены в прошлом году как каверы.

- Принимают ли старшие дети активное участие в вашем творчестве или больше поддерживают, как зрители?

- Они уже совсем взрослые, у них давно своя жизнь. Старшему сыну 35 лет, он успешный финансист, работает на приличной должности в одном из ведущих банков. Увлекается музыкой. Старшая дочь два года назад закончила факультет журналистики МГУ, работает на телевидении и увлекается джазом. Ранее она закончила музыкальную школу по классу фортепиано, а сейчас берёт уроки джазовой импровизации, и пробует играть в джаз-бендах. Хард-рок, который сочиняю и играю я в понимании любого джазиста - музыка слишком простая. И думаю вряд ли она слушает и одобряет то, что я делаю, ну может так, ради любопытства.

Более подробно ознакомиться с творчеством Волощука С.Д. можно на его сайте vsd.art или в блоге на YouTube и Instagram