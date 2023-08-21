Горана Бреговича не впустили в Молдавию

Об этом сообщили организаторы фестиваля Gustar, который проходит в эти дни в Молдавии.



Горан Брегович

«С сожалением сообщаем вам, что группа Горана Бреговича не сможет присутствовать на запланированном концерте сегодня вечером по причинам, не зависящим от организаторов фестиваля или артистов. К сожалению, их не пустили в Республику Молдова, хотя они уже приземлились в международном аэропорту Кишинева», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организаторов в соцсети.

Устроители концерта опубликовали также и первую реакцию Бреговича, переданную его производственной командой, в которой артист извинился перед своими поклонниками за то, что не сможет выступить. Музыкант заявил, что приложит все усилия, чтобы в следующий раз подобного не повторилось.

«Мы были очень разочарованы, когда нас не пустили в Молдову в Кишиневском аэропорту без каких-либо официальных объяснений. Я много гастролирую со своими музыкантами по всей Европе, и никогда нигде не было никаких трудностей… Мне очень жаль, что я был лишен радости и удовольствия предстать перед вами на этот раз. Но я могу заверить вас, что вместе с моей командой мы постараемся сделать так, чтобы мои выступления в Молдове в следующий раз не встретили никаких препятствий», - заявил Брегович.