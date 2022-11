Горан Брегович попал в тяжелое ДТП

Он упал с мотоцикла и повредил спину. Сообщается, что у Бреговича полностью обездвижена рука.



Горан Брегович

В связи с этим концерты артиста в Мексике отменены.

Горан Брегович широко известный в странах восточной Европы по рок-группе «Биело Дугме» (Bijelo Dugme), а также во всем мире — как автор музыки к фильмам Эмира Кустурицы. В числе самых популярных его композиций — In The Death Car, Kalashnikov, Bubamara и многие другие. Дискография артиста насчитывает 21 альбом. С конца девяностых годов Брегович возглавляет Wedding and Funeral Band.