Кустурица vs. Брегович: победил Брегович

А тут все опять сошлось. Горан Брегович и Эмир Кустурица в одном концерте на фестивале «Славянский Базар 2018». Надо пояснить, что они вместе не работают аж с 1995 года, последним стал фильм «Андерграунд», и отношения у них довольно неприязненные. Хотя в памяти зрителей они наверняка взаимосвязаны. Брегович забрал себе все хиты от «Времени цыган» до «Андеграунда», а на стороне Кустурицы — обаяние, артистизм и импровизация. Нонконформист Кустурица иногда может сыграть старые хиты в концерте, но никогда — если это концерт с Бреговичем.

Начал Горан Брегович со своим Wedding and Funeral Orchestra с невнятной интродукции, однако затем ударил хитом Duj Duj, и это начало заводить зрителей. Состав весьма внушительный: две трубы, сакс (иногда сменяемый на кларнет), две тубы, перкуссия, ритм-гитара Бреговича, две бэк-вокалистки в аутентичных костюмах. И секретное оружие: вокалист Мукарем Реджепи (он же перкуссия) — основной вокалист группы, хотя многие зрители об этом и не подозревают. Реджепи владеет техникой как европейского, так и восточного вокала, у него пронзительный тенор приличного диапазона.



Горан Брегович и его секретное оружие Мукарем Реджепи

Даже хит Ederlezi в камерной манере, с пением исключительно женской вокальной группы, не утихомирил пыл слушателей. Пару дней назад на этой же сцене Ederlezi пела Зара, в куда более бойкой аранжировке, но не менее пронзительно. Среди зрителей концерта, кстати, оказались футбольные болельщики из Сербии и почему-то Бразилии, весьма активно проявлявшие себя в зале кричалками и флагами. А уж когда пошли хиты «Месечина», In the Death Car, «Белла Чао» и «Калашников» - зал встал. Да, это были почти 30 минут, когда зал стоял, танцевал и хлопал. Безусловный успех!

Эмир Кустурица вышел явно заведенным. Он хотел превзойти Бреговича, что эмоционально понятно. Два горячих сербских парня бодались не на шутку. Но начал он с малоизвестной темы из фильма «Жизнь как чудо» (не главной!). Состав тоже не мог впечатлить: никакой там вокальной группы, но скрипка, аккордеон, труба, сакс, гитары, клавиши и бас. Когда заиграла тема из «Черная кошка, белый кот», - стала примерно ясна диспозиция.



Эмир Кустурица

Тут надо пояснить важную контекстную деталь. В марте этого года Emir Kusturica&The No Smoking Orchestra выпустил первый за 18 (!) лет альбом Corps Diplomatique. Однако лейбл H.Y.P ничего не сделал, кажется, чтобы этот альбом прозвучал в России и Белоруссии. Кустурица взялся петь песни из этого альбома, а их… никто в зале не знал. Возможно, их знали фанаты-сербы, но они словно по команде покинули зал сразу после выступления Бреговича.

Кустурица обводил упорно сидевший зал мутным разочарованным взглядом, и раз за разом делал попытки поменять все. Но Кустурица явно не знал главное. Дело в том, что звуковая панорама оказалась явно нарушена. Барабаны просто не были слышны в зале. Более того, и духовые оказались куда менее слышимыми, чем клавиши. Так быть не должно, достаточно переслушать этот великолепный альбом Corps Diplomatique, там все в порядке. Но именно так это слышалось в зале.

Кустурица делал все, что мог. Затеял кричалку Fuck You MTV (зрители кричали с особенным удовольствием). Пошел с почти всем оркестром сквозь зал, дошел до ложи дирекции (Лукашенко там нет было), - это оживило зал, но ненадолго. Сыграл еще несколько песен из нового альбома, не понимая, что альбом никто не слышал. Обильно цитировал русских классиков и даже Pink Floyd – все это было кратковременным, и зрители снова садились. К немалому удивлению Кустурицы, все время делавшему жесты — поднимайтесь, поднимайтесь! Он действительно не понимал, что проблема в звуке. И даже хитовая «Бубамара» из «Кота» не помогла. Только в финале выступления зрители из уважения к такому «академичному» артисту встали…

Получается, Горан Брегович выиграл в этом спарринге с абсолютным преимуществом. Но с помощью звукачей.

Тем не менее, это был живой и самый интересный концерт пока на «Славянском Базаре 2018». Поистине удивительно, что телевидение даже не собиралось его снимать.

Гуру КЕН