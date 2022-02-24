Эмир Кустурица завершает музыкальную карьеру

В Сочи Кустурица прилетел из Югры, где на фестивале «Дух огня» получил приз «За вклад в мировой кинематограф» и тоже дал концерт. И все это на фоне громкой новости о назначении Кустурицы новым главным режиссером Театра Российской Армии по приглашению самого министра обороны Шойгу.



Эмир Кустурица и группа The No Smoking Orchestra

На концерте Эмир Кустурица объявил о том, что этот тур The No Smoking Orchestra — прощальный.

«Вы знаете, этот наш тур — farewell тур. Гуд бай! Как это правильно по-русски? Последний, прощальный тур. Да-да».

После концерта журналистам он пояснил, что собирается довести этот концертный тур до конца года (в том числе прощальный концерт пройдет 20 мая в московском «Главклубе»), а в в конце года готов приступить к обязанностям главного режиссера Театра Армии. Часть своих музыкантов он планирует трудоустроить в театре.

«К репетициям я приступлю в конце года. У меня уже есть идеи по моим первым постановкам», - сказал Эмир Кустурица.



Эмир Кустурица и группа The No Smoking Orchestra

На концерте Кустурица исполнил композиции из обоих своих альбомов и множество музыки их своих кинофильмов - «По млечному пути», «Жизнь как чудо», «Черная кошка, белый кот», «Время цыган». Сам Кустурица то и дело менял гитары, играя, впрочем, исключительно ритм-партии. Ему помогали барабаны, бас, гитара, клавишные, трубач, саксофонист и баянист, про которого он сказал: «Это самый известный человек в Сербии, его зовут Слободан Милошевич».

Эмир выглядел усталым, поскольку не успел отдохнуть после перелета, но все же доброжелательным и раскрепощенным. Разумеется, он сам и всего уго музыканты вышли на сцену в привычных френчах военного образца с золотыми эполетами. The No Smoking Orchestra себе не изменяет — причудливый микс из балканского фолка, джаза, фьюжна, джаза, ска и цыганских мотивов.

«Больше 20 лет мы поем эти песни. Их мало, но они очень яркие, вы же согласны?», - спросил Кустурица публику и получил восторженные аплодисменты у битком набитого зала Зимнего театра Сочи.

В шутку Кустурица назвал свой хит Comandante «самой последней новой песней» и спел ее даже дважды, с выходом на бис. Не обошлось без традиционных выходов оркестра в зал, музыканты прошлись по всем проходам театра и даже посидели на свободных местах - «послушали свой концерт из зала». Кустурица успел дойти до барабанов, и сыграть разок на пару со своим барабанщиком.



Эмир Кустурица и группа The No Smoking Orchestra

Прием сочинской публики был максимально горячим: из зала доносились фразы по-сербски, зрители с удовольствием подпевали артисту, а с зрительских мест размахивали флагом Югославии, что вызвало особенную радость у Кустурицы.



Зрители с флагом Югославии

Эмир Кустурица уже выступал на Зимнем фестивале Башмета в Сочи ровно 10 лет назад, в 2012 году. Тогда он импровизировал на тему «Подмосковных вечеров», теперь же импровизации касались и «Болеро» Равеля, и «Менуэт» Боккерини и даже «Shine On You Crazy Diamond» Pink Floyd, а одну композицию посвятил великой актрисе Монике Белуччи, с которой только виделся в Ханты-Мансийске. Такое вот возвращение 10 лет спустя. Услышим ли это великолепное, раздолбайское и веселое шоу Кустурицы в ближайшие годы — большой вопрос. Стоит успеть посмотреть его до конца этого года.

Гуру КЕН