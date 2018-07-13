Эмир Кустурица снимается в российском боевике

«Для меня участие в масштабном проекте «Балканский рубеж» - это часть моей любви к России и дань ее значимой роли в судьбе моей Родины. Мы - братья, и об этом картина», - прокомментировал сам Кустурица. Очередной этап съемок фильма проходит в Белграде.

Фильм «Балканский рубеж» посвящённая секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косово во время войны НАТО против Югославии. Эти события стали самым опасным обострением отношений между Россией и Западом со времён Карибского кризиса.

В главных ролях: Антон Пампушный, Гоша Куценко, Равшана Куркова, Милош Бикович, Гойко Митич, Дмитрий Фрид и другие популярные актеры. Режиссер Андрей Волгин.

Премьера фильма в России запланирована на 21 февраля 2019 года, он будет выпущен компанией 20th Century Fox.