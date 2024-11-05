Эмир Кустурица ушел из музыки

Последние концерты его группы прошли два года назад.
«Я перестал играть с группой два года назад. Последние концерты прошли в Париже и в России. Соединив современную и этническую музыку, мы старались создать терапию для людей, думаю, что у нас это получилось», - сказал он.
Однако, по его словам, после 25 лет совместного творчества группа завершила карьеру.
Кустурица отметил, что не интересуется современной и популярной музыкой, отдавая предпочтение классическим произведениям.
«Классическую музыку я признаю. Но в современной и популярной не нахожу ничего интересного для себя, не могу такое слушать», - заявил Эмир Кустурица.
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