«Квартирник у Маргулиса» с Бреговичем победил на американском фестивале

Передача была представлена в блоке развлекательных телепрограмм, где получила приз «Золотая камера» в номинации Entertainment: Performing Arts. Кроме того, программа попала в шорт-лист Гран-при US International Film and Video Festival. Победители Гран-при будут объявлены 15 июня.

Программа с Гораном Бреговичем вышла в эфир 6 апреля 2019 года. Самый известный балканский исполнитель и автор музыки к кинофильмам Эмира Кустурицы поделился со слушателями не только своей этнической музыкой, но и интересными воспоминаниями из жизни и творчества. Производство FreeMotion Group для телеканала НТВ. Любопытно, что еще две программы FreeMotion Group стали лауреатами этого года, видео для Stork Day Foundation и «Ростеха».



Горан Брегович

US International Film and Video Festival — международный фестиваль корпоративного и документального контента, который проводится в США с 1967 года. Он предлагает вниманию зрителей конкурсную программу, состоящую из пяти блоков: корпоративные, образовательные, развлекательные, документальные и студенческие работы. В 2020 году в фестивале приняли участие более 1000 проектов из 26 стран.

«Квартирник НТВ у Маргулиса» — музыкальный проект, где в атмосферную студию к Евгению Маргулису приходят музыканты, певцы, актеры и другие известные люди и в камерной обстановке исполняют свои лучшие песни, а также делятся историями из жизни.