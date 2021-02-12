«Аигел» выпустила саундтрек сериала «Топи»

В сборник вошло десять композиций с весьма нестандартным саундом. В инстаграме музыканты пообещали, что эти треки будут исполняться на ближайших концертах.

Премьера мистического сериала «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского состоялась на видеосервисе «КиноПоиск HD» 28 января 2021 года. Шоу рассказывает о пятерых московских туристах, которые приезжают в глухую деревню Топи, чтобы посетить чудотворный монастырь, который, согласно убедительной рекламе в интернете, способен исцелить каждого от любой хвори.