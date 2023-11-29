Песня группы «Аигел» попала на второе место чарта Shazam

«"Пыяла" уже на второй строчке всемирного топ-чарта Shazam! Спасибо, что ищете нашу музыку!» — сообщили музыканты в соцсетях.



Чарт Shazam

В российском электронном хип-хоп-дуэте «Аигел» — артистка из Набережных Челнов Айгель Гайсина и музыкант из Санкт-Петербурга Илья Барамия. Группа была создана в 2016 году. Песня «Пыяла» записана в 2020-м.

После начала спецоперации музыканты высказались в поддержку Украины и покинули Россию, из-за чего с 1 сентября 2022 года попали в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ.

На премьере сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» стало известно, что песня «Пыяла» идеально подошла создателям картины и звучит в каждой серии. Однако группу не упомянули в титрах.