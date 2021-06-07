Zventa Sventana и «Аигел» стали «Союзом обожателей фольклора»

Результатом исследования станет музыкальный трек, премьера которого состоится на фестивале новой культуры «Выкса | Арт-Овраг» в июле 2021 года. Цель совместного музыкального проекта «Союз обожателей фольклора» — осмысление роли фольклора в жизни каждого человека за пределами больших городов и популяризация фольклорных традиций.



«Союз обожателей фольклора»

За время экспедиции музыканты объездили 11 деревень вокруг Выксы, где собрали старорусский фольклор и видеоматериал, который ляжет в основу будущего клипа. Они побывали в деревенских домах, где от местных жителей узнали о традиционных обрядах, сопровождавших главные жизненные события: сватовство, свадьба, рождение ребенка — а также записали множество частушек, песен, поговорок. В деревне Новоселки музыканты побывали в частном доме, превращенном в живой музей русского костюма.

Работа над композицией началась на выксунской сцене: в финале экспедиции Тина Кузнецова, Айгель Гасина и Илья Барамия провели первую репетицию в городском ДК имени Лепсе. Музыканты импровизировали, записывая первые наброски трека, вдохновленные поездкой и общением с местными жителями.



Тина Кузнецова

Участники проекта также совершили экскурсию по публичным арт-объектам Выксы и посетили Выксунский металлургический завод — градообразующее предприятие Объединенной металлургической компании (ОМК), благотворительный фонд при которой является организатором фестиваля «Выкса| Арт-Овраг». Документация этих событий также будет использована в проекте «Союз обожателей фольклора».



«Союз обожателей фольклора»

Логистическим партнером экспедиции выступила автомобильная марка Volkswagen Коммерческие автомобили, предоставив музыкантам Multivan 6.1. Автомобиль с трансформируемым салоном обеспечивал комфортное передвижение в ходе экспедиции как для пассажиров, так и для водителя.



«Союз обожателей фольклора»