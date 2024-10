Halsey каждую из песен «The Great Impersonator» посвятила звезде

В треклист альбома вошли 18 треков, включая синглы «Lucky», «Lonely Is the Muse», «Ego» и «I Never Loved You».

«The Great Impersonator» – также первый релиз, который Холзи издала на новом лейбле Columbia Records. До этого она долго сотрудничала с Capitol Records, но покинула компанию в 2023 году.



Halsey

Каждая из песен с альбома вдохновлена определенным выдающимся артистом: например, «Darwinism» была создана под влиянием Дэвида Боуи, заглавный трек «The Great Impersonator» – под влиянием Бьорк, а «I Never Loved You» – Кейт Буш.

Критикам «The Great Impersonator» понравился. Издание ClashMusic оценило новую работу Холзи на девять баллов из десяти, назвав ее «эклектичным и интимным» релизом с «глубоко личным» и «остро актуальным» характером.

Сегодня же вышел клип Холзи на живое исполнение песни Panic Attack.